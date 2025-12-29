Kim megadta a módját és nagy hatótávolságú cirkálórakéták kilövésével melegített be a pártkongresszusra

Észak-Korea nagy hatótávolságú manőverező cirkálórakétákat lőtt ki a Sárga-tenger irányába, hogy tesztelje az ország nukleáris elrettentő erejét - jelentették be hétfőn. A sztálinista diktatúra hatóságai néhány képet is közzétettek a kilövésről. Megfigyelők mindezt a valamikor január-februárban várható pártkongresszus egyfajta előjátékának tekintik.

Kim Dzsongun egy augusztus végi ünnepségen villantott szalmakalapot. Fotó: STR/AFP

Bár a kongresszusok jellemzően alapvető rutineseménynek számítanak a pártállami kommunista diktatúrákban, a ma élő észak-koreaiak szemében egészen új jelenségről van szó. Kim Dzsongun ugyanis 36 éves szünet után élesztette fel a hagyományt 2016-ban, elrendelve, hogy az állampárt ötévente tartson rendes kongresszust.

Az ENSZ BT megtiltotta ugyan az észak-koreai ballisztikusrakéta-kísérleteket, de cirkálórakétákkal, vagyis manőverező robotrepülőgépekkel legálisan kísérletezhetnek. Ezek az interkontinentális rakétáknál jóval kisebb hatótávolságú, cserébe jól irányítható és alacsonyan szálló fegyverek például hadihajók elleni támadásokra alkalmasak. - írja az AP hrügynökség.