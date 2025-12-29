Rühesség gyanúja a sátoraljaújhelyi szociális otthonban: „Nem indokolja a szélesebb lakosság körében történő szükségtelen hangulatkeltést”

Fertőző bőrbetegség ütötte fel a fejét az önkormányzati fenntartású Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézményben, értesült a 444.
A fertőzést hetekkel korábban észlelték, a közvéleményt nem, csak az érintett családtagokat tájékoztatták.
Ebben a levélben azt írták, hogy „intézményünkbe egy fertőző bőrbetegség került be. Bár a diagnózis felállítása nem volt egyszerű, mivel a tünetek nem mutattak egyértelmű korképet.”
A december közepi levélben azt írták, remélik, hamarosan megszűnik a fertőzés. A látogatókat arra kérték, hogy érkezéskor és távozáskor fertőtlenítsék a kezüket, fél órában korlátozzák látogatásukat, és lehetőleg a közvetlen családtagok menjenek csak be az intézménybe. Azt is kérték, hogy kerüljék a közvetlen fizikai kontaktust.
Az intézmény igazgatója az a Csernai Ferencné, aki fideszes színekben a képviselő-testületnek is tagja.
Gánóczi Gábor a testület egyetlen nemfideszes tagja – 2002 óta ő az első nemfideszes a városban, aki választást tudott nyerni idén tavasszal – levelet írt az ügyben a jegyzőnek, végül Csernai Ferencnétől kapott választ.
Az önkormányzat tájékoztatása szerinte a „szakmai protokollnak megfelelően” megtörtént, „az intézkedések a hatályos szakmai irányelvek és a népegészségügyi hatósággal történt konzultáció alapján zajlanak”.
Részletekbe nem bocsátkozott, szerinte „egy intézményen belüli, izolált egészségügyi kezelés szakmai feladat, amely nem indokolja a szélesebb lakosság körében történő szükségtelen hangulatkeltést”.
Egyébként a szociális intézményekben elég gyakran előfordul a rühesség, és erről rendszeresen hírt is adnak. Csak az elmúlt években volt ilyen eset Dunaföldváron, Edelényben, Miskolcon is. És volt Budapesten a covid első heteiben a Pesti Úti Idősek Otthonában is, amit akkor a propagandasajtó Karácsony Gergely főpolgármester nyakába varrt.
Kérdéseinkkel kerestük a sátoraljaújhelyi önkormányzatot, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
Gánóczi Gábor 2002 óta az első nem fideszes nyertes a sátoraljaújhelyi önkormányzati és országgyűlési választások történetében. Megválasztása után két héttel megszűnt a munkahelye, a Hegyalja TV. Félelmet lát a fideszesek szemében, a régi, megbízható káderek helyett nem látni az újakat.