94 évesen meghalt a XXI. század leghíresebb mémfestője, a Majomkrisztus alkotója

Cecilia Giménez

94 éves korában meghalt Cecilia Giménez, az 5000 lakosú északkelet-spanyolországi Borja kisvárosban élő vallásos asszony, aki 2012-ben, 82 éves korában egyszercsak világhírű lett az internet miatt. A buzgó templombajáró nő nem bírta tovább nézni, hogy mennyire pereg a festék templomuk egyik kisméretű, Jézust ábrázoló, Ecce Homo című freskójáról, ami a kevéssé jelentős XX. század eleji spanyol festő, Elías García Martínez 1930-ben készült alkotása volt. A lelkes amatőr festő puszta jóindulatból maga állt neki a kép restaurálásának, állítása szerint a plébános tudtával és engedélyével.

A kép ilyen volt:

És ilyen lett:

Az internet felkapta, elnevezték Majomkrisztusnak, és stabil mémmé vált. Cecilia Giménezt először kiröhögték, de amikor kiderült, hogy a húzással felrakta a térképre az isten háta mögötti városkát, ahol a turisták száma hirtelen megtízszereződött, már szeretettel mosolyogtak. Az eredeti kép amúgy is igen szar volt. Borját egyébként máig évi több tízezer turista keresi fel csak a Majomkrisztus miatt, akit ma már üveg alatt őriznek.

Az eredeti festő örökösei először beperelték Cecilia Giménezt, aztán megjött az eszük, annyira, hogy a kopirájt 48 százalékát végül a mémfestőnő kapta meg. A városka és a templom bevételei megugrottak, a turisták lelkesen adakoztak és mindenki örült.

Cecilia Giménez jól fogadta a netes világhírt. Lelkesen adott interjúkat, és életében először kiállította a a saját munkáit is. Mindenkinek elmesélte, hogy a templomukban mindig is a hívek javítgatták ki a festményeket, itt ez a szokás.

Eduardo Arilla, Borja polgármestere kedves posztban búcsúztatta a település leghíresebb szülöttét, aki szerinte fiatal kora óta a festészet nagy rajongója volt. És nagylelkű adakozó, aki a Majomkrisztus bevételeit jótékony célokra adományozta.