Bóvliba került Budapest egy hitelminősítőnél, amely részben az állami támogatások elmaradásával indokolta a döntést

A Moody's magyar idő szerint hétfő éjjel a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta a magyar fővárost. A hitelminősítő egy rendkívüli döntéssel sorolta az eddigi Baa3 kategóriából eggyel lejjebb, Ba1 kategóriába Budapestet. Azt is közölte, hogy további vizsgálatnak veti alá a főváros pénzügyi helyzetét, és az további leminősítéshez vezethet.

A magyar államadósságot november végén rendes eljárásban értékelte a Moody's, azt akkor a leminősítést valószínűsítő negatív kilátással a Baa2 kategóriában tartotta. Mostantól tehát az államadósság besorolása már két kategóriával van a fővárosé fölött – de a hitelminősítő nem fukarkodott Budapest lesorolásának indokolásakor a kormányzati felelősség említésével. Így jelezték, hogy a főváros nem kapta meg a központi kormányzattól várt és költségvetésébe beépített támogatások egy részét, például a közösségi közlekedésnek járó 12 milliárd forintot. Megemlítették a szolidaritási adóval kapcsolatos vitát is megemlíti, mondván: ennek az elvonásnak a mértéke jelentősen nőt az utóbbi években.

A Moody's azt is kiemelte: 2021 óta folyamatosan romlik a főváros likviditási helyzete, amihez jelentősen hozzájárult az uniós források elmaradása. Pozitívumként említik a csökkenő adósságszintet – az a működési bevétel 71 százalékáról 35 százalékra mérséklődött, részben miután a főváros az elmúlt négy évben nem vett fel hitelt –, és megemlítik, hogy a kormány várhatóan rendkívüli forrásokat biztosít a városnak.

Karácsony Gergely a Moody's döntéséről kiadott közleményében azt írta: „az uzsorakormány bóvliba lökte a nemzet fővárosát”, a döntés szerinte „a kormány esztelen és kisstílű sarcpolitikájának következménye”. Írt emellett a „Budapest-ellenes kormánypolitika károkozásáról”, valamint arról, hogy a kormány „a törvényben rögzített kötelezettségeit sem teljesítette a főváros felé mind a mai napig”.

Fotó: Németh Dániel/444



