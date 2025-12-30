Feedből album, trendből turné, virális pillanatokból Grammy-jelölés

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A popzene új feltörekvőinek történetei már nem félhomályos bárokban kódorgó managerek kezei közül indulnak. A láthatóvá válás ütemét és logikáját elsősorban az online tér határozza meg, ami teljesen átrajzolja a felemelkedés görbéjét is. Az egyedi hangzás mára már csak a sikerképlet egyik fele, a kiemelkedő tehetség már nem csak a tökéletes hangszerelésre, karakteres énekhangra és a lebilincselő színpadi jelenlétre korlátozódik.

Addison Rae-től Sombron át Chloe Slaterig számos példa bizonyítja, hogy legalább olyan fontos az is, hogy ki hogyan olvassa a közönsége online reflexeit, mennyire tud meglovagolni egy-egy trendet vagy vibe-hullámot. Úgy tűnik, mára az tud gyorsított pályán a legmenőbb fesztiválok színpadaira és a toplisták élére törni, aki képes kitartóan, akár nap mint nap jelen lenni az online térben, interaktálni a hallgatóival, 15 másodperces trend kompatibilis zenei pillanatokba zárni nagy érzéseket és apró digitális gesztusokból felépíteni a saját mítoszát.

A belépési küszöb megugrásához szükséges eszköz ott lapul mindannyiunk zsebében, és aki elég ügyes abban, hogy elhitesse, hogy figyelmet érdemel, annak az algoritmus gondoskodik a szerencséjéről. Akár néhány hónap alatt olyan ajtók tárulhatnak ki előtte, amelyek egykor szinte kivétel nélkül egy jó manageren és kiterjedt kapcsolati hálóján, rengeteg szerencsén, illetve hosszú évek munkáján múltak.

Ebben a változó környezetben különösen izgalmas megnézni, kiket emelt felszínre a 2025-ös év, kik azok az előadók, akik idén nagyot dobbantottak. Akad köztük olyan, aki még csak fél lábbal lépett ki a niche kategóriából, többen viszont már az A-listás popsztárság küszöbét döngetik. Ami mindannyiukat összeköti: 2025-ben látványosat léptek előre zeneileg, és ebben a TikTok kulcsszerepet játszott.