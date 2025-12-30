Lavrov: Ukrajnának és a Nyugatnak el kell fogadniuk, hogy a harctéren az oroszoké a kezdeményezés

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter Szkopjéban 2023. november 30-án.
Fotó: Russian Foreign Ministry / Hando/Anadolu via Reuters Connect

Keménykedő hangvételű interjút adott a RIA Nonsztyi hírügynökségnek Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Ezek voltak a fontosabb állításai/fenyegetései:

  • Ukrajnának és a Nyugatnak el kell fogadniuk a harctéri realitást, miszerint a kezdeményezés az oroszoknál van.
  • Azt is el kell fogadniuk, hogy ragaszkodnak a kiszemelt vagy már el is fogalalt ukrán területekhez: "Kijevnek és nyugati védnökeinek el kell fogadniuk az új területi realitásokat, amelyek a Krím, Szevasztopol, a Donyecki Népköztársaság, a Luhanszki Népköztársaság, Zaporozsje és Herszon régióknak az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozása után alakultak ki" - hangoztatta a tárcavezető.
  • Szerinte az amerikaiak is támogatják azt a követelésüket, hogy Zelenszkij elnöki mandátumának lejártával - az oroszok szerint ez 2024-ben megtörtént - tartsanak választásokat Ukrajnában.
  • Amerika szerinte aktív és gyakorlatias közvetítő fél.
  • Leszögezte, hogy nem fogadják el semmiféle NATO-kontingens jelenlétét Ukrajnában és ragaszkodnak ahhoz, hogy az ország maradjon semleges és el nem kötelezett. Az országot demilitarizálni és "nácitlanítani" kell, fogalmazott Lavrov.
  • A választásokon szavazati jogot adna az Oroszországban élő ukrán állampolgároknak is.
  • Hosszan udvarolt Trumpnak és Joe Biden elnök “mérgező örökségét” emlegette.
  • Azzal kapcsolatban, hogy 2026. február 5-én lejár a hadászati fegyverek korlátozásáról megkötött Új START szerződés hatálya, Lavrov úgy vélekedett: az amerikai félnek meg kell adni a lehetőséget, hogy befejezze Putyin erre vonatkozó kezdeményezésének átfogó mérlegelését. Emlékeztetett rá, hogy a javaslat az egyezmény mennyiségi korlátainak fenntartására vonatkozik, önkéntes önkorlátozás formájában.
