Orbán polgári körének alapítványa, Pataky Attila és Zoób Kati: íme a lista azokról, akik a legnagyobb támogatást kapták a Szerencsejáték Zrt félmilliárdjából

Csak szeptember-októberben több mint félmilliárd forint közpénzt osztott szét a Szerencsejáték Zrt. Fidesz-közeli címzetteknek - derül ki a HVG összesítéséből.

Szeptemberben nettó 232,5 millió forintot osztottak szét 11 csókosnak. A hónap győztese kerek 50 millióval a Forte Társulatot működtető Erős Táncért Alapítvány lett. Másodiknak futott be 36,5 millióval a RIDE MORE EVENTS SRL nevű székelyföldi rendezvényszervező cég. Őket 35 millióval követi Zoób Kati divattervező egyik családi cége, a Zittak Produkciós Ügynökség Kft. A tengelyes tükrözés szerelmeseit lázba fogja hozni, hogy az állami lottócég korábban Zoób másik cégét, a Kattiz nevűt támogatta rendszeresen.

Ugyanennyit kapott az erdélyi Páva KulinarIQum Egyesület, amely gasztrofesztiválokat szervez és az övék a székelyudvarhelyi Gasztroakadémia is. 20 milliót kapott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, 15 millió jutott a CÖF-ös Fricz Tamás side projektjének, a rendszeresen támogatott Demokrácia és Politikai Kultúra Alapítványnak.

Ez a Depok klasszikus kifizetőhelynek tűnik: 20 éve léteznek, de a honlapjuk tanúsága szerint ezen két évtized alatt egyetlen egy megörökíthető dolgot műveltek: 2020-ban három másik alapítvány partnereként részt vettek egy Harsányi János-emléktábla elkészítésében és felavatásában.

10 milliót ért egy agyrohasztó, emberiségellenes, gesztista szóvicc, ennyit kapott ugyanis a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület, ami egy vidéki magyar éttermekből álló gasztrocsoport. 9 milliót zsákolt be a debreceni virágkarnevált szervező Főnix Kft., illetve az erdélyi tehetséggondozási programokat fejlesztő Magyar Ifjúsági Központ Egyesület is. Azt hiszed, hogy ha valami ingyen van, akkor az az imádkozás? Nem akkor, ha egy KDNP-s háttérszervezet illeszti a jobb tenyerét a balra: Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítvány 8 millió forintot vihetett haza.

Októberben nettó 280 millión osztozott 7 szerencsés:

A hónap bajnoka a személyesen Orbán miniszterelnökhöz kötődő Szövetség a Nemzetért Alapítvány lett 80 millióval. Ez az Orbán által alapított legelső polgári körből nőtt ki, ami ugyancsak a Szövetség a Nemzetért nevet viselte és emlékezetes módon az akkor még nem influenszer, hanem szélső szélsőjobbos Vona Gábor is a tagja volt. Ők 2010 és 2020 között 233 milliót kaptak a Fidesz pártalapítványától és 2016-ban 320 milliót az állami légiirányító Hungarocontroltól.

Október ezüstérmese egy bizonyos P., a P. Management Kft. névadója. Kitaláltad a nevét? Igen, úgy folytatódik, hogy Ataky Attila. Úgy látszik, hogy esőben van az ismert fideszes ufológus árfolyama, ennél ugyanis az előző években mindig többet kapott és ugye ott volt az infláció is.

Bronzérmes lett 50 millióval a KOD Média Kft.aminek a tulajdonosai közül kivonult ugyan egy Tiborcz Istvánhoz köthető alap, ottmaradt viszont a Csetényi Csaba-Krskó Tibor páros. A két vállalkozó a NER-korszak elején évekig menedzselte a kormánypropaganda óriásplakát- és médiakampányait, Csetényi pedig Rogán Antal szomszédja volt a Pasa Parkban, sőt ő adta át neki a saját penthouse lakását, amikor az addig visszafogott politikus elkezdett milliárdossá válni. Mivel a KOD tavaly két részletben kapott 50-55 milliót, lehetséges, hogy most is ez lesz a forgatókönyv.

Van Rogán-kötődése a 40 milliót zsebre tevő Netrise Hungary Kft.-nek is, ez ugyanis Rogán Cecília kebelbarátnője, Sarka Kata férjének, a NER-es és Valton Security-s Bessenyei Istvánnak az érdekeltsége. Izgalmas csókos még a 20 milliót kaszáló Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zrt., ami egészen Mészáros Lőrinc-közeli, hiszen itt kavar a DVTK-t papíron birtokló felcsúti csapatorvos, Magyar Olivér Mátyás.

Tízmilliós összeg jutott Tokajnak, a Németi Ferenc Városi Könyvtár és Kulturális Központnak. Ötmilliót kapott egy időseket és fogyatékossággal élőket segítő nonprofit cég. 10 milliót kasszírozott a tokaji városi könyvtár, 5-öt pedig a fogyatékosokat segítő Trigon Közösségi Nonprofit Kft.