Egész szilveszter éjjel havazhat Budapesten

A fehér karácsony elmaradt a fővárosban, – bár az ország nyugati részén szerencsésebbek voltak – a fehér szilveszter még Budapesten is összejöhet.

Az idokep.hu előrejelzése szerint ugyanis este 9-kor 60 százalékos eséllyel kezd el majd havazni, és jó eséllyel reggelig, de mindenesetre jó néhány órán keresztül eltart majd. Nem csak Budapesten, de az ország nyugati részén is havazhat, a Bakonyban akár 2-3 centi is hullhat.

A szánkókat azért még senki ne nagyon kapja elő, mert elsejére a mai mínuszok után már plusz 4 fokot jósol az Időkép Budapestre, ami biztos olvadást jelent.