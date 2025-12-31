Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros nem megy csődbe

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere év végi videójában jelentette be, hogy nem megy csődbe a főváros.

Karácsony a bejelentést azzal vezeti fel, hogy 2025 a kormány által indított háborúskodásról szólt, de a főpolgármester szerint ebben a háborúban minden fontosabb csatát megnyert Budapest.

Az első volt, hogy a kormány azt állította, nincs elővásárlási joga Budapestenek Rákosrendezőre, de aztán kiderült, hogy van. A második, hogy a kormány betiltotta a Pride-ot, mire megszervezték Budapesti Büszkeség menetét, ami a valaha volt legnagyobb politikai felvonulás lett Budapesten.

Aztán csődbe akarták vinni Budapestet, törvénytelenül elvették a pénzét és nem fizették ki a jussukat, 12 milliárdot a közösségi közlekedésre.

De sikerült? - teszi fel a kérdést Karácsony.

„Szeretném mondani, hogy nem. A Fővárosi Önkormányzat rendezte az összes banki tartozását. Tudjuk zárni az évet, és bár rengeteg számlát át kellett tolnunk a következő évre, azért reméljük, hogy a MOL így is megtankolja a BKV buszait. Szóval nem sikerült!” - mondja Karácsony, aztán bemutat.

Arról, hogy Budapest hogyan jutott el a csődközeli állapotig, ebben a cikkben írtunk részletesen.