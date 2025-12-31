Puzsér: Egész éjjel rendőrautók cirkáltak a házam körül, amelyeket csoportos őrizetbevételre alkalmas rendőrségi kisbuszok követtek

Ahogy arról délelőtt mi is beszámoltunk, rendőrök igazoltatták a Puzsér Róbert házibulijából távozó embereket. A publicista egy Facebook-posztban reagált a történtekre. Azt írta, hogy a házibulit, amire a barátait és kollégáit szokta meghívni, a '90-es évek óta minden évben megtartja.

„A meghívó idén minden jel szerint Pintér Sándorhoz is eljutott, aki picit sértő módon nem személyesen jelent meg, hanem pár tucatnyi rendőrt delegált az otthonomat környező utcákba, hogy azok valamennyi távozó vendégemet akár taxiból, akár a saját autójukból kiparancsolják, és a ruházatukat alapos átvizsgálásnak vessék alá. Az egyenruhások az eljárásra természetesen minden esetben közúti ellenőrzésként hivatkoztak, holott annak politikai jellege nem is lehetett volna nyilvánvalóbb” - írta.

Puzsér Róbert Fotó: botost/444.hu

Puzsér szerint egész éjjel rendőrautók cirkáltak a háza körül, amelyeket csoportos őrizetbevételre alkalmas rendőrségi kisbuszok követtek. A vendégei pedig arról számoltak be, hogy az éjszaka folyamán bőrkabátos idegenek érkeztek a lakásba, mintha maguk is vendégek volnának.

A publicista szerint Rogán Antalnak nem volt kapása, magyarán nem találtak drogot, ennek ellenére megjelent egy szerző nélküli írás a Vadhajtások oldalán, amely mögé Puzsér Bede Zsoltot sejti.

„A szerző nélkül megjelent betűlevesben a művelt olvasó könnyen ráismerhet Bede Zsolt kifinomultságára, amely gazdáinak erkölcsi színvonalát is híven példázza, sokat mondó tény továbbá, hogy a rendőrök mellett Bede fotósa is meghívást kapott a helyszínre, hogy az erkélyemen mulatozókat fényképezze” - írja.

Puzsér szerint ott tart ma a magyar állam, hogy „a közpénzből működő rendfenntartó hatóság és a közpénzből működő fideszes sajtólatrina összehangolt akciót folytat” a lejáratására, megfélemlítésére vagy letartóztatására.