Rendőrök igazoltatták a Puzsér Róbert házibulijából távozó embereket

Először Farkas Attila Márton publicista írta meg a Facebookon, hogy rendőrök igazoltatták a Puzsér Róbert év végi házibulijából távozó embereket. Farkas szerint Puzsér lakása körül több rendőrautó is cirkált, és volt olyan vendég is, akit a taxiból szállítottak ki a kábítószert kereső rendőrök. Drogot azonban szerinte nem találtak.

A rendőrségi fellépést Puzsér Róbert is megerősítette. A publicista azt mondta a Telexnek, hogy igazoltatták a lakásán tartott összejövetelről távozókat, több embert is kiszállítottak a taxikból, valamint autókat is megállítottak a rendőrök. Puzsér szerint a környéken több rendőrautó is körözött, hogy megtalálják azokat, akik a bulijáról távoztak.

Puzsér Róbert Fotó: Németh Dániel/444

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Telexnek elismerte, hogy intézkedtek a házibuliból távozó emberekkel szemben. Azt írták, hogy a rendőrök a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 29. § (6) bekezdése alapján intézkedtek.

A hivatkozott jogszabály alapján a rendőr a feladatai ellátása során jogosult arra, hogy igazoltassa azokat a személyeket, akiknek a személyazonosságát a közrend és a közbiztonság védelme, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célok, a tartózkodás jogszerűségének ellenőrzése, közlekedésrendészeti ellenőrzés, illetve az érintett vagy más természetes, jogi személyek és szervezetek jogainak védelme érdekében szükséges megállapítani.

Az igazoltatás során a rendőr jogosult az érintett személy ruházatát és járművét is átvizsgálni, amennyiben ez a személyazonosság megállapításához, a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszély elhárításához, bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának kivizsgálásához szükséges.