Karácsony Gergely: „2026-ra a változás reményéből esély lett Magyarországon”

A BKV kelenföldi buszgarázsából küldte újévi jókívánságait Karácsony Gergely főpolgármester. A 10 perces beszédében először röviden bemutatta a helyszínt, majd áttért arra, hogy alig egy hónapja ott tartották a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését, a csődveszély árnyékában.

Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Hosszan kritizálta a kormány „kisstílű sarcpolitikáját”, a küzdelemben pedig számíthattak a dolgozóik szolidaritására, a budapestiek kiállására is. Egyre több polgármester mondja, hogy „így nem mehet tovább”, ő pedig csak azt akarja, hogy a kormány tartsa be a törvényeket. Karácsony szerint jó esély van arra, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke miatt indított perekkel valamennyit visszaszereznek az elvett pénzből. 2026-ban a kormány már 100 milliárdot akar elvonni, amit akkor sem tudnának kifizetni, ha fele annyi busz, villamos és metró járna.

„A kormány tehát 2026-ra sem adta fel a tervét: tönkre akarja tenni Budapestet.”

Karácsony szerint ebből három dolog következhet: az egyik, hogy a közszolgáltatások működtetése helyett a kormánynak fizetnek, amit ő kizár. A következő lehetőségben, hogy változik a kormány hozzáállása, naivitás lenne hinni.

„Ha a kormány a Budapest-ellenes politikáját leváltani nem akarja, marad a harmadik lehetőség: a kormány leváltása.”

Karácsony szerint benne van a levegőben: „2026-ra a változás reményéből esély lett Magyarországon. Pont ezért akarják megfojtani Budapestet. Mert ha Budapest fellélegzik, akkor fellélegezhet az ország is. Azért akarják elpusztítani Budapest autonómiáját, mert ez a város példát mutatott 2025-ben is.”

A példák közt sorolta Rákosrendező visszaszerzését, illetve, hogy a városnak kiharcolt uniós forrásból elindultak a köztér-megújítási programok és a Nagykörút megújítása is. Új járművek is forgalomba álltak, elindult a zöld panel program, új otthont kapott a Free SZFE, megmenekült a Sziget.

„Amikor a kormány magára hagyja a leginkább rászoruló embereket, mi segítséget adunk nekik. Ha Iványi Gábort akarják elüldözni, mi átvesszük a dolgozóikat és kiállunk Budapest élő lelkiismerete mellett. Amikor azok az intézményeink, amelyek a kiszolgáltatottak szolgálatára lennének hivatottak, a hatalommal való visszaélés és a cserbenhagyás helyeivé válnak, mi programot indítunk az állami gondozottak munkába állásának támogatására. És amikor a kormány be akarja tiltani a Pride-ot, mi megrendezzük a legnagyobb szabadságmenetet, amit ez az ország valaha látott.”

Karácsony szerint Budapest elmúlt évei „példát mutatnak arra, hogy a mindent centralizálni kívánó hatalommal szembeni védekezés erős szövetséget alakít ki a különböző autonómiák között.”

A főváros nem azért ragaszkodik az autonómiájához, mert hátat akar fordítani az országnak, hanem azért, mert felelőssége, hogy védje és óvja a szabadság köreit – mondta Karácsony. A főpolgármester szerint szükség van az autonómiák összekapcsolódására. Az idei évre úgy gondol, mint Budapest új aranykorának kezdetére, amihez kiegyezésre van szükség a kormánnyal.

Számára a legfelemelőbb pillanat tavaly az volt, mikor a júniusi büszkeség meneten a színpad mögül hallgatta, ahogy Pogány Judit egy széken ülve József Attila Hazám című versét szavalja. Karácsony a vers egyik sorát idézve azt írta, „fel kéne szabadítani magunkat a saját magunk nyakára hozott elnyomás alól. Felszabadulni a rossz beidegződéseink alól. Felszabadulni a megszokás és megosztás terhei alól. Felszabadulva újra felismerni azt az egyszerű, de mégis mindig újra és újra elfeledett igazságot, hogy a nemzet és a nemzet fővárosa csak együtt emelkedhet fel.” Szerinte ennél többet nem is kívánhat az újévre.