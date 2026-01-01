Sulyok Tamás ft. Kapu Tibor: Áldás, békesség, Coelho és a mindannyiunkra ugyanúgy sütő nap

Szakítva a tavalyi hagyományokkal Sulyok Tamás köztársasági elnök december 26-án ÉS újév hajnalán is beszédet intézett a magyarokhoz – azaz 2025-tel ellentétben nem engedte át teljesen a pályát Magyar Péternek.

Ami már csak azért is meglephette a köztársasági elnök szavait szentnek tekintő magyarokat, mivel tavaly Sulyok azzal indokolta a szilveszterről karácsonyra helyezett Beszédet, hogy „lelki alkatának is jobban megfelel, hogy nem az év eleji derű mámorában, hanem a karácsony meghitt örömében” mondhatja el, amit el akar mondani.

Ennek megfelelően tavaly többek közt háborús konfliktusokról, békétlen karácsonyról, és a modern életkörülményekből fakadó egészségkárosító és „lélekromboló” hatásokról szónokolt (összefoglalónk a tavaly elhangzottakról itt olvasható újra).

Idén karácsonykor pedig rögvest azzal kezdte mondandóját: „Amikor rohanó, feszültségekkel és háborús borzalmakkal teli világunkban is végre főszerepet kap a békesség, az otthon, a család, és elérkezik a bő kétezer éve közénk született Megváltó világra jövetelének órája.” Majd azzal folytatta, hogy „Magyarország és az egész világ tele van nagyszerű emberekkel, pontosabban olyanokkal, akiket cselekedeteik, hozzáállásuk tesznek igazi példaképekké”.

Sulyok ezután megköszönte a katonák, a rendőrök, a bírák, az ügyészek, az ügyvédek, az orvosok, a szociális dolgozók és a pedagógusok munkáját, de kitért a tudósokra, kutatókra és a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlóra is. Sőt, egy ponton bedobta azt is:

„Mindannyian büszkék lehetünk Kapu Tibor lenyűgöző küldetésére.”

Ha pedig már Kapu Tibor így szóba került karácsonykor, a szilveszteri beszédre manifesztálták is. Mint ma reggelre kiderült, a köztársasági elnök vele tartja meg az újévi beszédét. És ha már lúd, legyen kövér: egyenesen 9 csatornán lehetett követni a kollaborációt.

Na, de mit mondott Sulyok Tamás, és mit Kapu Tibor 2026 küszöbén?

A köztársasági elnök egyedül kezdte meg a beszédét, és Paulo Coelho is megirigyelhette volna mondandóját. Többek közt olyan frázisokkal indította el a magyarságot a következő év rögös útján:

„Hazánk csodálatos hely”,

„megértés és szeretet uralkodjék közöttünk”

„szívünkben és otthonainkban lakjon békesség”,

„sokszor épp a kudarcok segítenek céljaink elérésében”,

„mi emberek csakis együtt vagyunk képesek igazán nagy dolgokra„,

„ne féljük kívánni és akarni a jót másoknak és saját magunknak is”,

„ahol nehézség támad, legyen őszinte odafordulás”,

„a fiatalok találják meg a boldogságukat és tanulják meg, hogyan legyenek sikeresek”,

„mi, idősebbek találjunk rá az életünkben elrejtett fontos üzenetekre”,

„óvjuk meg világunkat utódaink javára”,

„lássuk idén is minél többször magasba emelkedni a magyar zászlót nemzetközi sporteseményeken”.

Ezután lépett színre Kapu Tibor, aki elmondta, hogy 2025 élete egyik legmeghatározóbb időszaka volt. Felidézte, hogy űrutazásakor „egy ország szíve dobbant egyszerre” és „a magyarok 10 percre megálltak szerte a világon”, amikor „a magyar zászló az ember által ma elérhető legnagyobb magasságba emelkedett.”

Ezután arról beszélt, hogy a sikerek nem maguktól születnek, kell hozzájuk „a mi nagy, közös családunk” is. Kapu ezután köszöntötte a világon szerte élő magyarokat, mondván, „a világűrben nem látszanak a határok, ahogy a szívünkben sem”.

Majd rátért arra is, hogy mit hoz 2026. Az űrhajós szerint „vannak és kell is, hogy legyenek közéleti viták”, és erre számíthatunk is a következő időszakban, „de viták közepette is egy nemzethez tartozunk”, ezért arra emlékeztetett mindenkit, hogy a választás után is felkel majd a nap, „és ugyanabban az országban fog mindannyiunkra sütni.”

„Sokkal több köt össze, mint amennyi elválaszthatna” – fogalmazott Kapu Tibor, aki elmondása szerint „bizalommal és reménnyel” tekint a következő évre.

Sulyok Tamás köztársasági elnök koccintás előtt még azt kívánta mindannyiunknak, hogy a jövő év „hozza el a béke örömét egész Európának”.

Konklúzió

Talán nem meglepő módon ebben az újévi beszédben sem Sulyok Tamás volt az, aki lényegében reflektált a minket közvetlenül érintő helyzetre (2026, mint választási év, és az azelőtti, felfokozott közhangulat), ez a rész a tavalyi év egyik legmeghatározóbb arcára, a Fidesz által már korábban is bevetett Kapu Tiborra maradt, aki szőrmentén ugyan, de beszélt arról, hogy még ebben a felfokozott hangulatban is tisztelettel és méltósággal kéne bánnunk egymással.

Ezt tehát nem a nemzet egységét elméletben jelképező köztársasági elnök mondta ki, ahogy egyébként ebben a beszédben nem esett szó arról sem, hogy a béke, aminek az örömét 2026-nak kéne elhoznia egész Európában, pontosan milyen békétlenséget kéne, hogy felváltson.

Ehelyett a köztársasági elnök egy leginkább általánosságokat sorjázó jókívánság-csokorral szállt be magyar Péter mellé az újévi köszöntőversenybe.

A teljes beszéd itt olvasható, Magyar Péter újévi beszéde pedig emitt.