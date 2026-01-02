Az óvszereket és a fogamzásgátló gyógyszereket is megadóztatja Kína, hogy növelje a születésszámot

Kína január 1-jétől megszüntette a fogamzásgátló gyógyszerekre és eszközökre vonatkozó, több mint harminc éve érvényben lévő adómentességet – írja a Reuters. Az intézkedés célja, hogy fellendítsék az egyre csökkenő születésszámot.

Fotó: Reproductive Health Supplies Coalition / Unsplash

Az óvszerekre és a fogamzásgátló tablettákra mostantól 13 százalékos általános forgalmi adót vetnek ki, ami a legtöbb fogyasztási cikk esetében alkalmazott általános kulcs. Az intézkedést azután jelentették be, hogy Peking továbbra is nehézségekbe ütközik a születésszám növelésében. Kína népessége ugyanis immár negyedik egymást követő évben csökkent, és szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a visszaesés folytatódni fog.

Kína tavaly mentesítette a gyermeknevelési támogatásokat a személyi jövedelemadó alól, és bevezette az éves gyermekgondozási támogatást is. Ezek az intézkedések egy szélesebb, 2024-ben meghirdetett „gyermekvállalás-barát” politikai csomag részei voltak, aminek keretében az egyetemeket és főiskolákat arra is felszólították, hogy vezessenek be úgynevezett „szerelmi nevelést”, ami a házasságot, a szerelmet, a gyermekvállalást és a családot pozitív színben tünteti fel.

Kína születésszáma évtizedek óta csökken, részben az 1980 és 2015 között érvényben lévő egykepolitika, valamint a gyors urbanizáció következtében. A magas gyermekgondozási és oktatási költségek, a munkahelyi bizonytalanság és a lassuló gazdaság szintén sok fiatal kínait eltántorítanak attól, hogy megházasodjanak és családot alapítsanak. A trend egyébként nem egyedüli, hasonló folyamatok zajlódnak Kelet-Európában, de Kelet-Ázsiában is, például Japánban és Dél-Koreában is zuhan a gyermekvállalási kedv.

Ráadásul meglehetősen ingatag lábakon áll az eleve gyenge kínai társadalombiztosítási rendszer, hiszen egyre több kínai nem hajlandó befizetni az alulfinanszírozott nyugdíjrendszerbe. A kínai lakosság 22 százaléka már 60 évesnél idősebb, a hivatalos adatok szerint 310,3 millióan vannak, és 2035-re ez az arány már a 30 százalékot is meghaladhatja. Emiatt komoly viták is zajlanak a nyugdíjkorhatár módosításáról, ami egyébként az egyik legalacsonyabb a világon. Mivel kevés gyerek születik, a kiüresedő iskolák és óvodák átalakulnak idősotthonokká.