Elárverezné az állam a köztársasági elnöki rezidenciát

A magyar állam 28,3 milliárd forintért árulja a svábhegyi Béla király úti elnöki rezidencia épületét és a hozzá tartozó telket, írta meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. oldalán megjelent hirdetés alapján a 24.hu. A lap szerint az ajánlattevő cégeknek csak január 8-áig van idejük befizetni a valamivel több mint hétmilliárdos biztosítékot, ami feltétele annak, hogy részt vehessenek liciten január 10-13. között.

Az elnöki rezidenciát legutóbb 2022-ben újították fel 280 millió forintért, amikor Novák Katalin beköltözött. Az épületben mozi- és sminkszobát, egy hangszigetelt zeneszobát is kialakítottak, de 2,1 millió forintos étkezőasztalt, 3,4 millió forint értékű székeket (tíz darabot), 312 ezer forintos bográcsállványt, 2,6 milliós könyvesszekrényt, valamint 720 ezer forintos zöldséghűtőt is szereztek hozzá. Novák Katalin végül csak fél évvel a 2024-es lemondása után költözött ki az épületből, utóda, Sulyok Tamás inkább a Művész úton álló korábbi kormányvendégházat (a Karády-villát) foglalta el, aminek a felújítására 300 millió forintot biztosított az állam.