Őrizetbe vették a Helsinkit és Tallinnt összekötő vezeték megrongálásával gyanúsított tengerészeket

Őrizetbe vették Finnországban egy tengerfenéki távközlési vezeték megrongálásával gyanúsított teherhajó legénységének két tagját, két másik ember ellen pedig kiutazási tilalmat rendeltek el.

A Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt közlekedő, Fitburg nevű hajót szerdán foglalták le a finn hatóságok, mert gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongálta a Balti-tengeren az Elisa finn távközlési cég egyik tenger alatti vezetékét, ami Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint. A legénység tagjai orosz, grúz, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.

A finn rendőrség szerint az acéltermékeket szállító hajó a horgonyát maga után húzta a tengerfenéken haladás közben az incidens idején. A vezetéken keletkezett károk mértéke egyelőre még nem ismert, de a kábel egyelőre nem üzemel.

A finn rendőrség közös nemzetközi nyomozócsoportot hozott létre Észtországgal. A rongálás helyszíne Észtország kizárólagos gazdasági övezetében található, ezért a közös csoport elősegíti a nyomozást.

Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt. Oroszország helsinki nagykövetsége közölte, hogy kapcsolatban állnak a finn hatóságokkal. „Reméljük, hogy a helyzetet sikerül megoldani az együttműködés szellemében és összhangban a vonatkozó jogi normákkal” - közölte a diplomáciai képviselet. (YLE/MTI)