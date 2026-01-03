Egy kvíz, amit ha tökéletesen töltesz ki, akkor már nem kell több Orbán Viktort hallgatnod

Felgyorsult és átalakult a korábbi liberális világ: kettőt pislogunk és Orbán Viktor már Washingtonban van a szerb fejedelem után, aztán az orosz cárnál bukkan fel, majd a török szultánnal rá kezet, mindeközben készül a hadicsel Brüsszel elfoglalására. Ezekről és a földbolygó nagy dolgairól a miniszterelnök is szívesen, és egyre szívesebben beszél, így akár meglepőnek is tűnhet, hogy miért is kell még azt tovább elemezni, ami meg van magyarázva.

Lehetne akár végtelenítve is adni Orbán Viktor nyilatkozatait, de azért csak be kell mondani időnként az időjárást meg a sporthíreket. Mert persze adófizetők finanszírozzák a közmédia működését, a fideszesek meg azok is, akik nem fideszesek, de miután velük is csak jót tesz a Fidesz, szóval nekik sem árt tudniuk, hogy miért járnak jól.

Szóval tán hasznos lenne, ha csak Orbán beszélne, de a kellő szerénységét ismerve erre azt mondaná, hogy túlzás. És miután nem lehet minden köztévés mikrofon mellé egy fideszes politikust állítani, itt jönnek a szakértők és elemzők, hogy szakértsenek és elemezzenek, összekössék az összefüggéseket, eligazítsanak az ország és a világ beszűrődő eseményeiben.

Igen hosszú a lista, hogy mennyi hasznos intézmény jött létre az elmúlt 15 évben, amelynek a képviselői szerencsére bármikor tudnak időt szakítani arra, hogy bebizonyítsák: Orbán Viktornak nem igaza volt, hanem igaza lesz. Illetve már azt is, hogy eleve igaza is volt, és most is igaza van.

A teljesség igénye nélkül a közmédiában megszólalt:

az Alapjogokért Központ számos munkatársa,

a Nézőpont Intézet számos munkatársa,

a XXI. Század Intézet munkatársai,

a Századvég számos munkatársa,

a Batthyány Lajos Alapítvány szakértője,

a Real-PR 93 vezetője,

a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója,

az MCC megszámlálhatatlanul sok munkatársa,

a Nézőpont Intézet volt munkatársai által gondosan istápolt Magyar Társadalomkutató Kft. szakemberei,

az Oeconomus Alapítvány,

és még sokan mások.

Annak érdekében, hogy ezekben a műhelyekben mindig legyen képernyő elé ültethető ember - nemcsak a közmédiában, hanem a Hír TV-ben, a TV2-n vagy Breuer Péter műsoraiban -, aki kőkeményen beleáll, hogy az ellenszélben is megvédje Orbán Viktor álláspontját, biztosítani kell az anyagi hátterüket. Ez vagy direktben közpénzből vagy pár áttétellel sikerül is.

Te mennyire ismered ezek a hősöket, akik szakértelmükkel naponta segítenek, nehogy eltévedj a nagyvilágban?