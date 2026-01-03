Kötelező úti cél: a Vörös Város, ahol mindenki újra lázadó fiatalnak érezheti magát

Bologna nem az a hely, ahol a turisták sosem érnek a látnivalók végére, ebből a szempontból teljesen más, mint Róma, Firenze vagy épp Velence. Legtöbben hétvégére érkeznek, amikor a város főtere körüli rész autómentessé válik, ekkor érezhetően több a turista, de így sincs az a fojtogató turistapokol érzése az embernek, mint a három említett helyen, és pont emiatt lehúzós turistacsapdák sincsenek igazán, vagy legalábbis jóval kevesebb. Van viszont egy olyan erős hangulata, hogy a felszabadult, lázadó fiatalság vibe-ja még azt is magával ragadja, aki se nem fiatal, se nem lázadó. Bologna nem olyan sikkes, mint mondjuk Milánó, de nem olyan szakadtas, mint Szicília, nem is bejárhatatlanul óriási, hogy a tetszőlegesen érkező, random sztrájkoló tömegközlekedéstől süljön ki az agyunk, mint például Nápolyban. Ráadásul Budapestről csak másfél óráig kell kibírni a fapadoson. Az Il Sole 24 Ore szerint 2025-ben Olaszország negyedik legélhetőbb városa lett (pár éve első volt, hahó!), olaszul tudóknak mindenképp ajánlom a lista böngészését.
