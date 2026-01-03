Rejtélyes rózsaszín takony bukkant fel egy eldugott tasmániai strandon

A rózsaszínes árnyalatú nyálkás anyag pénteken jelent meg az Ausztráliától délre fekvő Tasmánia egy eldugott partszakaszán, de más közeli partszakaszokról is érkezett jelentés hasonló anyagról. A rózsaszín izéből vett mintákat a Tasmaniai Környezetvédelmi Hatóság vizsgálja, egyelőre nem közölték mikorra lesznek meg az eredmények. A Környezetvédelmi Minisztérium szóvivője szerint „az algavirágzások természetes módon fordulnak elő, a tápanyagok, a hőmérséklet, a csapadék vagy a fényviszonyok változására adott válaszként”. Ennek színe lehet pirosas vagy rózsaszínes is. „Nem minden algavirágzás káros; sok algafaj fontos táplálékforrás a tengeri állatok számára” – tette hozzá. „A tasmaniai vizekben a hasonló jelenségek leggyakoribb oka a Noctiluca scintillans nevű tengeri fitoplankton, amely éjszaka fluoreszákáló fényjelenségeket okozhat.” A déli féltekén most van nyár, ami szintén az algavirágzást valószínűsíti.

Fotó: Neighbours of Fish Farming

Az algavirágzások természetes jelenségek, de egyre gyakoribbá váltak, részben a klímaváltozás és a szennyezés miatt, amelyek együtt tápanyagban gazdag vizeket hoznak létre, kedvezve a páncélos ostorsok gyors terjedésének. A páncélos ostorosok a fitoplanktonok egyik csoportja, amelyek normál esetben megtisztítják a vizeket. Virágzáskor azonban állományuk hirtelen megnő, ami megzavarja az ökoszisztéma működését. Emiatt ezt a jelenséget víz alatti erdőtüzekként is jellemzik, mert ha a körülmények kedveznek a szaporodásnak, akkor szélsőséges esetben az egész ökoszisztémát elpusztíthatják. Az elpusztult állatok pedig további táplálékul szolgálnak az algáknak.

Hasonló eset fordult elő nem rég Dél-Ausztráliában, ahol a hőhullámok miatt nagyon beindult az algavirágzás. A virágzás a szörfösöknél szemirritációt és kínzó köhögést okozott, és a dél-ausztrál kormány számításai szerint 250 ezer tengeri állatot pusztított el négyszáz különböző fajból. Ausztráliában nem csak az algák okoznak riadalmat, egy évvel ezelőtt rejtélyes golyókat mosott partra az óceán, ami miatt több strandot is le kellett zárni. Ezekről aztán kiderült, hogy valójában szargolyók, a fertőzésveszély miatt tehát indokolt volt a strandok lezárása. (Guardian)