Zelenszkij Ukrajna kémfőnökét nevezte ki kabinetfőnökének

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ország kémfőnökét, Kirilo Budanovot nevezte ki új kabinetfőnökének, alig több mint egy hónappal azután, hogy előző legfőbb tanácsadója egy korrupciós botrány közepette lemondott.

„Ebben az időszakban Ukrajnának nagyobb fókuszra van szüksége a biztonsági kérdésekben” — írta Zelenszkij egy közösségi médiás bejegyzésben, amelyhez egy fotót is közzétett a Budanovval folytatott kijevi találkozójáról.

A 39 éves Budanov eddig a HUR katonai hírszerzést vezette, amely több, Oroszország elleni, hatákony csapást irányított.

Zelenszkij pénteki bejegyzésében így fogalmazott: „Ebben az időszakban Ukrajnának nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a biztonsági kérdésekre, az ukrán védelmi és biztonsági erők fejlesztésére, valamint a diplomáciai tárgyalások vonalára. Kirilo ezekben a területekben speciális tapasztalattal rendelkezik, és kellő ereje van ahhoz, hogy eredményeket érjen el.”

Az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tisztsége történelmileg rendkívül nagy hatalommal jár. A 2000-es években volt olyan időszak, amikor az elnöki adminisztráció vezetője nagyjából akkora befolyással rendelkezett, mint maga az elnök. Bár formálisan adminisztratív szerepről van szó, a poszt hagyományosan nemcsak közvetlen hozzáférést biztosított az államfőhöz, hanem bőséges lehetőséget is kínált a kormányzati háttéralkukra. Az elnöki kabinetfőnök például lobbizhatott kormányzati kinevezésekért, illetve nyomást gyakorolhatott üzleti körökre, ami gyakran személyes haszonszerzéssel járt.

Budanov kinevezése arra utal, hogy az elnök szándékában áll átalakítani ezt a szerepkört. A döntés lényegében hadiállapotba helyezi az elnöki hivatalt: az a jövőben nagy valószínűséggel sokkal inkább a biztonságra és az Oroszországgal folytatott háborúra fog összpontosítani.

Az elnök hozzátette: már utasította új kabinetfőnökét, hogy frissítse és terjessze elő az Ukrajna védelmének „stratégiai alapjaira” vonatkozó kulcsdokumentumokat.

Új lesz a védelmi miniszter is

Zelenszkij azt is közölte, hogy le kívánja váltani védelmi miniszterét, Denisz Smihalt, és a posztra jelenlegi digitális átalakításért felelős miniszterét, Mihajlo Fedorovot nevezi ki. Zelenszkij Fedorovot azért jelölte védelmi miniszternek, mert „úgy döntött, megváltoztatja az ukrán védelmi minisztérium szerkezetét”.

A 34 éves Fedorov az ukrán kormány legfiatalabb minisztere. Eddigi legnagyobb eredménye a Diya nevű, központosított digitális kormányzati platform fejlesztése és bevezetése.

„Mélyen érintett a drónokkal kapcsolatos fejlesztésekben”, és különösen a drónkezelők képzése lesz a feladata — mondta Zelenszkij péntek esti beszédében.

Hozzátette, hogy Smihal továbbra is „a csapat része marad”, és más területen folytatja munkáját.

Zelenszkij azt is bejelentette, hogy Budanovot a katonai hírszerzés élén az 56 éves Oleh Ivascsenko, a külföldi hírszerzés vezetője váltja. (BBC)