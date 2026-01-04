Tízezrek maradtak áram nélkül a téli hidegben Berlinben, csütörtökig szerelik a kigyulladt vezetéket, addig nem áll helyre a szolgáltatás

Fotó: HALIL SAGIRKAYA/Anadolu via AFP

Több tízezer berlini háztartásban ment el az áram szombaton, a kimaradás egyes helyeken akár csütörtökig is eltarthat, miközben a német fővárosban éppen enyhe mínuszok vannak, és esik a hó. A rendőrség gyújtogatás miatt nyomoz az áramkimaradás kapcsán, de egyelőre nem világos, mi vagy ki okozta a tüzet.

A berlini áramszolgáltató közleménye szerint több nagyfeszültségű vezeték is megsérült, a javításhoz ki kell ásni a kábelt a földből és újra kell rakni. Ezt nehezíti a téli időjárás, ráadásul nemrég még nyomokat rögzítettek a hatóságok a helyszínen, ezért nem lehetett elkezdeni a munkálatokat.

A kimaradás szombaton Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde negyedeket érintette. Az áramszolgáltató szerint 45 400 háztartásban és 2200 üzletben nincs áram. Azzal számolnak, hogy a kimaradás nagyjából 35 ezer embernek tart majd még napokig.

Az érintett városrészekben nem működik sok helyen a fűtés, se a mobilszolgáltatás, nem világítanak a közlekedési lámpák. Rendőrök hangszórókkal járták az utcákat, hogy így tájékoztassák a lakosságot a kialakult helyzetről. Az X-en ezt a felhívást tették közzé:

„Ellenőrizze (...), hogy van-e lehetősége barátoknál vagy rokonoknál megszállni. Takarékosan használja a mobiltelefonokat. Gondoljon az idősekre és a segítségre szorulókra, és ajánlja fel a segítségét. Az esti órákra tartson készenlétben zseblámpákat.”

(ORF)