Cikkünk után Dunaharaszti polgármestere screenshotokat posztolt arról, hogy a bruttó 12 milliós jutalma egy részét jótékony célra ajánlotta fel

Dunaharaszti polgármestere a Facebookon reagált cikkünkre, amiben megírtuk, hogy hathavi illetményének megfelelő, bruttó 12 milliós év végi jutalmat kapott a helyi képviselő-testülettől.

Szalay László a dunaharaszti lakosoknak címzett posztjában azt írta, a cikkben feltüntetett jutalomból 2 millió forintot az Önkéntes Összefogás Egyesület Dunaharasztinak, 1 millió forintot pedig a Dunaharaszti Családsegítő Szolgálatnak utalt át. Azt írta, „körülbelül a jutalom felét” ajánlotta fel jótékony célra. A bruttó 12 milliós jutalma nettó értéke adókedvezményektől függően nagyjából 7,5-8,5 millió forint lehet.

Szalay László az utalásokat screenshotokkal bizonyította, a képek alapján mindkét összeget december 16-án, egy nappal a jutalom odaítélése után utalta el.

A politikus azt írta, hogy a jótékony felajánlásait „nem önös érdek vezényli”, ezért azokat általában nem hozza nyilvánosságra. Az elmúlt évek során több dunaharaszti egyesületet és alapítványt is rendszeresen, hasonló módon támogatott. Azt írta:

„A kialakult helyzet és a megjelent információk miatt azonban szükségesnek éreztem, hogy mindezt nyilvánosan tisztázzam, és Önöket korrekt módon tájékoztassam.”

Szalay László Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A jutalom odaítéléséről szóló nyílt szavazáson a polgármester nem szavazott, a többiek viszont egyhangúlag támogatták a javaslatot. A döntést a Lokálpatrióták Dunaharasztiért Egyesület hét képviselője mellett két fideszes, egy DK-s és egy független képviselő szavazta meg.

Bár a képviselő-testületi ülés december 15-én volt, az ülés jegyzőkönyvét és a meghozott határozatokat még nem töltötték fel a város honlapjára. Az ülésről cikkben beszámoló helyi hírportál, a dunaharaszti.hu pedig csak annyit írt a jutalomról, hogy „határoztak a polgármester jutalmazásáról”. A pontos összeget nem említették.

Szalay László 2002 óta vezeti a 23 ezer fős Pest megyei várost. Az első két győzelmekor még az MSZP és az SZDSZ is támogatta, 2010 óta viszont civil szervezetek támogatásával vagy független jelöltként indult a polgármester-választásokon. A 2024-es választáson 77 százalékos eredménnyel nyert. A Fidesz utoljára 2010-ben indított ellene polgármester-jelöltet.

Szalay László az elmúlt években többször fotózkodott a térség fideszes parlamenti képviselőjével, Pánczél Károllyal. A politikussal kerékpársávot, kormányablakot és Coca-Cola-gyártósort is adtak át közösen. Utóbbi eseményen Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter is részt vett.