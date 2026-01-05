Decemberre elfogyott az Otthon Start lendülete: 16 százalékos mínusszal zárta 2025-öt a lakáspiaci kereslet

Decemberben 16 százalékkal csökkent a kereslet az eladó lakások piacán az egy évvel korábbihoz képest, derül ki az ingatlan.com közleményéből. A 2024. decemberi keresletet viszont már hajtották az állampapírokból kiszálló befektetők, így a csökkenés egy magas bázishoz képest lett ekkora.

Országos szinten legutóbb 2021-ben volt akkora az eladó lakások iránti érdeklődés, mint tavaly. „Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból” – mondta Balogh László, a portál szakértője.

A fővárosban lévő eladó lakások és házak iránti kereslet 2025-ben két százalékkal csökkent az előző évhez képest. Ugyanakkor a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban öt százalékos növekedést tapasztaltak, a kisebb városok eladó lakóingatlanjai iránti kereslet közel 12 százalékkal nőtt, a községekben pedig több mint 16 százalékos keresletélénkülés történt éves összevetésben.

A kínálati oldalon viszont nem volt visszaesés év végén, ami a szakértő szerint azt jelzi, az eladók arra számítanak, hogy 2026 elején nőhet a kereslet. Balogh László szerint az eladást tervezők bizakodását három konkrét, januártól élesedő változás táplálja.

A közszolgálatban dolgozók fejenként 1 millió forintos lakáscélú vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek.

Januártól a külterületi lakóingatlanokra és zártkertekre is kiterjed a kedvezményes, 3 százalékos Otthon Start-hitel lehetősége, ami olyan ingatlanokat is piacképessé tesz, amely korábban csak készpénzért voltak eladhatók.

A februártól életbe lépő társasházi építményjog egyszerűsítheti az új építésű lakások tervasztalról történő vásárlását, ami az újlakás-piacon érezhető keresletélénkülést okozhat.

Az árak tekintetében viszont felemásak a tendenciák. A decemberi 0,1 százalékos havi árcsökkenés azt tjelzi a szakértő szerint, hogy a vevők elérték a fizetőképességük felső határát. A 2025-ben tapasztalt tempós áremelkedés megismétlődése nem valószínű, mivel a piac már beárazta az eddig megismert kedvezményeket. Az áremelkedésnek idén leginkább a keresetek emelkedése adhat támaszt, viszont jelentősek a gazdasági kockázatok.