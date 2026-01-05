Néhányan annyira összeégtek a szilveszteri svájci tűzben, hogy hat túlélőt még mindig nem tudtak azonosítani

A svájci rendőrség mostanra mind a negyven halálos áldozatát azonosította a szilveszteri tűznek, mely éjfél után másfél órával tört ki a Crans-Montana nevű síközpontban lévő bárban, a La Constellationban - írja a BBC.

Összegzésük szerint az áldozatok 14 és 39 év közöttiek, közülük 15-en 18 év alattiak. A legfiatalabbak egy 14 éves svájci lány és egy francia fiú voltak. A halottak között olasz, román, török, portugál, francia, belga, brit és izraeli állampolgárok is vannak.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A 40 halott mellett 119-en megsérültek. Legtöbbjük súlyos égési sérüléseket szenvedett, közülük hatan annyira kritikus állapotban vannak, hogy még négy nap elteltével sem sikerült azonosítani őket.

A tüzet valószínűleg a pezsgősüvegekre tett csillagszórók okozták, amik pillanatok alatt felgyújtották az alagsori helyiség mennyezetén a hangszigetelő réteget. A lángok félelmetes sebességgel terjedtek, miközben a videók alapján a bent lévők közül sokan nem is fogták fel az első, kritikus pillanatokban, hogy közvetlen életveszélyben vannak.

A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indított a svájci bár francia üzletvezetői ellen, akik továbbra is tagadják a felelősségüket, szerintük mindenben a szabályoknak megfelelően működtek.