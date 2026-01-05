Maduro ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon

A megbuktatott venezuelai elnök, Nicolás Maduro mind a négy vádpontban ártatlannak vallotta magát, köztük drogterrorizmusra irányuló összeesküvés, kokaincsempészési összeesküvés, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklása vádjában.

„Ártatlan vagyok. Nem vagyok bűnös. Tisztességes ember vagyok”

– mondta Maduro ma a New York-i bíróságon Alvin Hellerstein bírónak, miután az ismertette a vádiratot. Az egykori diktátor és felesége, Cilia Flores mindketten bíróság elé állnak hétfőn, amikor is sor kerül a vádemelésre. Férje vallomása után Cilia Flores is ártatlannak vallotta magát. Ő a „Venezuelai Köztársaság first ladyjeként” mutatkozott be, és vallomása után kijelentette, hogy „ártatlan, teljesen ártatlan”. Ügyvédeik kijelentették, hogy ügyfeleik egyelőre nem kezdeményezik, hogy óvadék ellenében szabadlábon védekezhessenek. Az ügyvédek hozzátették, hogy később fogják benyújtani a kérelmet.

Maduróék úton a bíróság felé Fotó: Stringer/Anadolu via Reuters Connect

A hétfői tárgyalás ezzel lezárult, de Hellerstein bíró megjegyezte, hogy a következő tárgyalás március 17-én lesz. (via The Guardian)