Meghalt egy spanyol streamer, aki élő adásban tolt le egy üveg viszkit és nyolc gramm kokaint

Élő közvetítés közben halt meg egy 37 éves spanyol streamer, Sergio Jiménez Ramos. A stream zárt körű volt, csak azok nézhették a közvetítést, akik arra befizettek – cserébe kihívásokat kérhettek a Sancho és Sssanchopanza néven futó streamertől – számol be az El País a Katalóniában történt esetről. Ez az első hasonló haláleset Spanyolországban.

A halálesetről egy Simon Pérez nevű streamer számolt be, aki szintén veszélyes kihívásokat hajt végre nézői kérésekre. Pérez úgy tudja, Jiménez három óra alatt összesen nyolc gramm kokaint fogyasztott el a közvetítés során. „Már többször mondtam neki, hogy két gramm túladagolás, erről tanulmányok vannak”. Pérez azt mondja, beszélt az elhunyt streamer testvérével is. „A testvére mesélt nekem egy üveg whiskyről, és hogy amikor kiérkezett a rendőrség, hallották, hogy a stream egyik nézője azt kérdezte, hogy megitta-e az egész üveget” – mondta Pérez egy videóban.

Pérez már egy ideje abból él, hogy előfizetőket toboroz, akik 40 és 120 euró közötti összeget fizettek, hogy belépjenek Perez Telegram-csoportjába. Ezen a zárt felületen a szerencsejáték és a kábítószer-fogyasztás mellett Pérez olyan virális kihívásokat is végrehajtott és közvetített, mint alsónadrágban menni az utcán, csoportos maszturbálás vagy a saját székletének bőrkrémként való használata.

Tavaly októberben Jiménez csatlakozott Pérez néhány videójához, és pár hónappal ezelőtt lépett be abba a zárt csoportba, ahol emberek pénzt fizettek azért, hogy láthassák a streamerek szenvedését. Később saját csoportot is létrehozott, és ott született meg az a kihívás, amelybe végül szilveszterkor belehalt. Spanyol lapértesülések szerint Jiménez pszichiátriai kezelés alatt állt.

