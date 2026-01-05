Vegyi anyaggal töltött befőttesüveget hagyott valaki egy zalaegerszegi iskolában, közel negyvenen rosszul lettek

Közel 40 ember lett rosszul a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban egy lépcsőfordulóba helyezett befőttesüveg miatt. A 24.hu cikke szerint egy rosszul elsült „diákcsíny” okozhatta a tömeges rosszullétet. Többen fejfájásra és hányingerre panaszkodtak, egyeseket kórházba is szállítottak.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a Facebookon azt írta az esetről, hogy a hatóságok tájékoztatása alapján valószínűsíthetően az egyik diák sodorta veszélybe a diákokat, tanárokat és iskolai dolgozókat.

„Valaki egy befőttes üveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában. Az üveg olyan kémiai anyagot (talán vakondok elriasztására szolgáló vegyületet) tartalmazott, amely nedvesség hatására reakcióba lépett. Ennek hatására többen rosszul lettek, fejfájásra, hányingerre panaszkodtak.”

Balaicz azt írta, hogy a kórházba szállított emberek közül senki sem szenvedett súlyos mérgezést. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, a polgármester szerint a történteket a következmények miatt nem lehet diákcsínyként kezelni.