Venezuela ügyvivő államfője együttműködne az amerikai kormánnyal

„Venezuela megerősíti elkötelezettségét a béke és a békés együttélés mellett. Országunk külső fenyegetések nélkül akar élni, olyan környezetben, amelynek alapja a tisztelet és a nemzetközi együttműködés. Hisszük, hogy a globális békét az egyes nemzeteken belüli béke biztosításával lehet megteremteni” – fogalmazott Delcy Rodríguez.

„Elsődleges célunk a kiegyensúlyozott és tiszteletteljes nemzetközi kapcsolatok kialakítása az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és a régió többi országa között, az egyenlő szuverenitás és a be nem avatkozás elve alapján. Diplomáciánkat a világ többi részével ezek az elvek irányítják" – szögezte le.

Delcy Rodriguez Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Az ügyvivő elnök a közleményben a „nemzetközi jog keretein belüli együttműködésre” kérte fel az amerikai kormányt „a közös fejlődésre irányuló együttműködési programban, a tartós közösségi együttélés megerősítése érdekében”.

Szavait Donald Trump amerikai elnökhöz intézve hangsúlyozta: „népeink és régiónk békét és párbeszédet érdemelnek, nem háborút”. Hozzátette: „Mindig is ez volt Nicolás Maduro elnök üzenete, és ez most egész Venezuela üzenete. Ebben a Venezuelában hiszek, és neki szenteltem az életemet. Olyan Venezueláról álmodom, ahol minden jó venezuelai összefoghat” – fogalmazott Rodriguez.

„Venezuelának joga van a békére, a fejlődésre, a szuverenitásra és a jövőre” – írta Delcy Rodríguez.

Trump vasárnap üzent Rodrígeznek, mondván, ha nem cselekszik helyesen, nagy árat fog fizetni, valószínűleg nagyobbat, mint Maduro. (MTI)