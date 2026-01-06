A britek és a franciák készen állnak arra, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába

háború
Kedden este véget ért a tettrekészek koalíciója, az ukrán, valamint az amerikai politikai vezetők tanácskozása Párizsban. Ennek eredményeként Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, a felek nyilatkozatot fogadtak el az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról. „Jelentős előrelépést értünk el, ez a párizsi nyilatkozatban is tükröződik, amiben benne foglaltatnak a tartós béke garanciái” – mondta Macron. Szavai szerint a garanciák elemei a következők:

  • létrehozzák a tűzszünet ellenőrzésének mechanizmusait az Egyesült Államok irányítása alatt, néhány további állam közreműködésével;
  • az ukrán hadsereg megkapja azt a felkészítést és azokat a forrásokat, amelyek alkalmassá teszik bármilyen jövőbeni agresszió elhárítására;
  • folytatódik a munka nemzetközi erők felállítására a levegőben, a tengeren és a szárazföldön a biztonság fenntartására a tűzszünet megkötése után;
  • Ukrajna szövetségesei jogilag is kötelezik magukat az ország támogatására egy új orosz támadás esetére.
Zelenszkij, Macron, Starmer
Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök közös nyilatkozatot írt alá azokról a konkrét tervekről, amelyek szerint a háború lezárását követően csapatokat küldenének a kelet-európai országba. Ezek feladata az lenne, hogy úgymond segítsék Ukrajna visszatérését a békéhez és a stabilitáshoz.

Zelenszkij kimondottan konkrétnak minősítette a nyilatkozatot. Azt mondta, Ukrajna kellő mennyiségű információval rendelkezik arról, hogy mely országok milyen formában és minőségben vehetnek részt a biztonsági garanciákban. Hozzátette: jelentős előrelépés történt az amerikaiakkal a tűszünet ellenőrzésének mechanizmusairól folytatott egyeztetésekben is. (Sky News, BBC, Meduza)

