Globálisan visszahívja a Nestlé egyes babatápszereit, mert ételmérgezést okozhatnak

A Nestlé világszinten visszahívta bizonyos csecsemőtápszereit, mert az a gyanú merült fel, hogy azok egy olyan toxint tartalmazhatnak, amely ételmérgezést okozhat, írja a BBC.

A vállalat közölte: az SMA márkájú csecsemőtápszer és az úgynevezett „follow-on” (továbbetetési) tápszer egyes meghatározott gyártási tételei nem biztonságosak a csecsemők számára.

A Nestlé tájékoztatása szerint az érintett tételeket világszerte forgalmazták, és fennáll annak a lehetősége, hogy cereulidot tartalmaznak, amely egy olyan toxin, amely fogyasztása hányingert és hányást válthat ki.

A vállalat szerint eddig nem érkezett megerősített jelentés arról, hogy a termékek fogyasztása megbetegedést okozott volna, ugyanakkor elővigyázatosságból mégis visszahívják azokat.

„A csecsemők biztonsága és jóléte számunkra abszolút elsődleges” – közölte a Nestlé. „Őszintén elnézést kérünk a szülőknek, gondozóknak és vásárlóknak okozott bármilyen aggodalomért vagy kellemetlenségért.”

Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI/Science Photo Library via AFP

A vállalat a BBC-nek megerősítette, hogy a visszahívás globális jellegű. Az érintett termékeket több európai országban is értékesítették, köztük Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Dániában, Olaszországban és Svédországban.

A Nestlé hangsúlyozta: minden más Nestlé-termék, valamint az azonos termékek visszahívással nem érintett gyártási tételei biztonságosan fogyaszthatók.

A cég visszatérítést ígért a vásárlóknak, és közölte, hogy a problémát az egyik beszállítója által szállított összetevő okozta.

A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy por állagú tápszerek esetében a doboz vagy fémdoboz alján, az azonnal fogyasztható tápszereknél pedig a külső csomagolás alján, illetve a tárolóedény oldalán vagy tetején keressék meg a megfelelő kódot.

A Nestlé Magyarország honlapján nem találtunk tájékoztatást arról, hogy mely Magyarországon forgalmazott termékeket érintheti a visszahívás. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (Nébih) honlapján azonban szerepel egy december 10-ei bejegyzés, mely szerint a BEBA OPTIPRO 1 anyatej-helyettesítő tápszerről van szó. Részletesebb információk itt.