Magyar Péter levelet írt Robert Ficónak: „Magyarország büszke népe nevében fordulunk Önhöz”

„Amennyiben még magyar miniszterelnöknek tartja magát, legyen szíves haladéktalanul aláírni és továbbítani a levelet a Külügyminisztériumon keresztül Pozsonyba” – írja a közösségi oldalán Magyar Péter tiszás miniszterelnök-jelölt, aki egy levélben-bejegyzésben két aktuális miniszterelnököt igyekezett megszólítani.

Magyar a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos véleménynyilvánítást kriminalizáló szlovák jogszabály-módosítás ügyében fogalmazott nyílt levelet, melyben „Magyarország büszke népe nevében” fordult Robert Ficóhoz. A Tisza-elnök szerint „egy demokratikus jogállamban történelmi tények kimondása és megvitatása nem lehet bűncselekmény”, ezért forszírozza, hogy a szlovák kormányfő kezdeményezze a szóban forgó módosítás visszavonását, és „nyisson teret a párbeszédnek, amely a békés együttélés alapja lehet”.

A politikus a közösségi oldalán Orbán Viktornak címezve azt írja, helyette írta meg, amit megírt, sőt kihagyta utóbbi aláírásának a helyét is az övé mellett. „Amennyiben nem írja alá a levelet, és továbbra is cserben hagyja a börtönnel fenyegetett felvidéki magyar honfitársainkat, úgy a fennmaradó 96 napra is elveszíti miniszterelnök jellegét” – állapítja Magyar Péter.

A Benes-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvénymódosítás eltörléséért petíció is indult, a kezdeményezők feljelentették magukat a rendőrségen. A hét végén Szlovákia budapesti nagykövetsége előtt egyetemi hallgatók szerveztek demonstrációt, hogy kiálljanak a felvidéki magyarságért. Az esemény előtt Magyar Péter megismételte a törvénymódosításról korábban közzétett ígéretét, miszerint ha Szlovákia hatályban tartja a magyarokat kollektíven bűnösnek tekintő törvényeket, akkor a majdani Tisza-kormány ki fogja utasítani a szlovák nagykövetet.