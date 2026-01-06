Megrohamozta a boltokat a szánkóra ácsingózó lakosság, pillanatok alatt elkapkodták az összeset

A nagyobb boltláncokban roham indult a szánkókért, a Decathlon üzleteiből percenként átlagosan több mint egyet vittek el, a Tescókban közel megduplázódott a kereslet – írja a HVG.

A Decathlon december 30. óta közel 7800 darab szánkót adott el. A Tesco december közepéhez képest 70–80 százalékos forgalomnövekedést lát, a trend tovább erősödik. A múlt heti eladások a tavalyi azonos időszakhoz képest 50 százalékkal magasabbak voltak.

Jelenleg a Decathlon online felületén nincs készleten szánkó. A Tesco oldalán sincs. A Praktiker online készletnyilvántartása szerint a cég békéscsabai üzletében volt kedden reggel 11 szánkó, a többi egységben egy sincs. A rivális OBI-nál sehol sincs.

Az Alza.hu szánkólistáján a klasszikus faszánkók ára mérettől függően 26–33 ezer forint, de mindegyiknél ott a megjegyzés: „pillanatnyilag nem elérhető”. A Fizz.hu-n tolókaros, háttámlás szánkó elvileg van raktáron – de szállítást leghamarabb január 23-ára vállalnak.