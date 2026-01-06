Mi a közös Fördős Lajos bronz domborművében és egy Suzuki csomagtartójában fekvő 200 kilós döglött disznóban?

Még karácsonykor érkezett bejelentés a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságra, miszerint valaki az egyik iskola faláról levert egy márványtáblát, és ellopta a rajta lévő, bronzból készült domborművet.

A rendőrség közleményéből nem derül ki, melyik iskoláról van szó, és kit vagy mit ábrázolt a dombormű, de mivel fotókat is közöltek a károkról, hamar ki lehetett deríteni, hogy az áldozat a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola egyik épületének faláról ellopott Fördős Lajos.

Aki esetleg meglepődik azon, hogy hogyan került a kunszentmiklósi református iskola falára egy dombormű Fördős Zé népszerű gasztroblogger és televíziós műsorvezető édesapjáról, a szintén séf Fördős Lajosról, az ne tegye, mert ez egy másik Fördős Lajos, a 19. században élt református lelkész, főesperes.

Fördős hűlt helye Fotó: police.hu

Mindenesetre a nyomozók a bejelentés után átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, több tanút is kihallgattak, és kiderítették, hogy a tolvaj egy 26 éves helybéli férfi, akit gyanúsítottként hallgattak ki.

A fiatal nem tagadta a történteket: elmondta, hogy a fémet értékesítette, és az is kiderült, hogy néhány hónappal korábban egy másik iskola faláról már ellopott egy bronz táblát, és azt is eladta. Az egyik domborművet meg is találták a rendőrök, de már használhatatlan állapotban volt.

Itt azonban még nincs vége a történetnek, sőt, a két dombormű inkább csak bemelegítés volt az igazán nagy fogás előtt, a férfit ugyanis egy harmadik bűncselekménnyel is gyanúsítják.

Eszerint szilveszter napjára virradóra ő és egy társa beosontak egy ismerősük portájára, és az ólból eltulajdonítottak egy körülbelül 200 kilós disznót.

Az állatot még helyben leölték, majd egy Suzuki csomagtartójában hazaszállították és feldolgozták.

A lopásokkal gyanúsítható férfi jelenleg szabadlábon védekezhet. (via police.hu)