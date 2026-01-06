Navalnij egykori harcostársa keményen lenácizott egy nácit, Litvánia visszavonhatja a tartózkodási engedélyét

A litván bevándorlási hivatal ellenőrzést kezdeményezett Leonyid Volkovnak, az Alekszej Navalnij-féle Korrupcióellenes Alapítvány egyik vezetőjének tartózkodási engedélyével kapcsolatban. A litván Delfi hírére hivatkozva a Meduza azt írja, az intézkedés oka Volkov nyilvánosságra került privát üzenete, amelyben durva kijelentéseket tett Gyenyisz Kapusztyinnak, az ukránok oldalán harcoló Orosz Önkéntes Hadtest parancsnokának a „halálával” kapcsolatban. A litván bevándorlási hivatal a nemzetbiztonsági hivatalhoz fordult azt firtatva, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek-e Volkov kijelentései.

Anna Tiron, az Orosz Önkéntes Hadtest politikai munkatársa január 5-én hozta nyilvánosságra Volkov neki címzett december 29-ei üzenetét, amelyet akkor írt, amikor úgy lehetett tudni, hogy Gyenyisz Kapusztyint meggyilkolták. Később kiderült, hogy a parancsnok „halálát” az ukrán katonai hírszerzés rendezte meg, annak érdekében, hogy egy oroszok által ellene tervezett merényletet meghiúsítsanak. Egyes állítások szerint az ukránoknak még a Kapusztyin fejére kitűzött félmillió dolláros vérdíjat is sikerült megszerezniük.

Leonyid Volkov Fotó: INA FASSBENDER/AFP

Volkov a Tironnak címzett mailben úgy fogalmazott: „elpusztult egy náci, akinek már a szimpla léte is ajándékot jelentett a Kreml-propaganda számára, és akinek csak annyi volt a dolga, hogy a maga bohóc hadtestje élén végrehajtsa a sunyi és provinciális politikai stratéga, Budanov zűrös feladatait”. „Remélem, Kapusztyin után a cimborái következnek majd – írta Volkov. – Ülni fog Jermak, ülni fog Podoljak, Budanov és az összes többi képmutató propagandista tolvaj. Akkor lesz esélye Ukrajnának a győzelemre. De amíg Kapusztyinokra épít, addig nincs.”

Alekszej Navalnij egykori harcostársa az üzenet publikálása és az általa keltett viharok nyomán elismerte, hogy az üzenet valós, a hangnem miatt elnézést kért, a tartalmát azonban vállalta. A hangnemet azzal magyarázta, hogy Anna Tiron egykor kollégája volt a Korrupcióellenes Alapítványban, de az önkéntes hadtesthez történt csatlakozása óta „folyamatosan ocsmányságokat és hazugságokat terjeszt” róla és a Navalnij alapította szervezetről.

Az emigrációba kényszerült Volkov szavai komoly hullámokat vetettek Litvániában, ahol egyébként menedékre lelt. Több litván politikus kikelt ellene, Laurynas Kasciunas, a Haza Unió párt elnöke azt mondta, Volkov megalázta Ukrajna védelmezőit és a szabadságért küzdő harcosokat, és mintegy mellesleg a nagyotmondásáról hírhedt orosz exelnökhöz, Dmitrij Medvegyevhez hasonlította.

Gyenyisz Kapusztyin (feketében) Fotó: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Gyenyisz Kapusztyinról és az Orosz Önkéntes Hadtestről 2023 márciusában közöltünk nagyobb cikket, amikor az oroszországi Brjanszk megyében hajtottak végre katonai akciót. „Orosz neonáci vezeti a hadtestet, ami ukránpártinak mondja magát, és az oroszok szerint embereket ölt egy faluban” – írtuk akkor. Kapusztyin már korábban is szerepelt a hírekben, évekkel a háború előtt a német Spiegel „A neonáci harcos” címmel írt róla cikket, miután Németországban szervezett szélsőjobboldali küzdősportos-verekedős eseményeket. Az észak-rajna-vesztfáliai belügyminisztérium az ilyen típusú szélsőséges csoportok egyik legbefolyásosabb tagjaként írta le őt, aki ismert német neonácikkal is jóban van.

Az orosz hadtest „felettese” az ukrán katonai hírszerzés vezetőjeként Kirilo Budanov volt eddig. Budanov január 2-ától már nem a hírszerzést irányítja, hanem az ukrán elnöki iroda első embereként a lemondásra kényszerült Andrij Jermak utóda lett.