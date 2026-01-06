Olyan rossz eredményt produkált a külkereskedelem, amilyet csaknem két éve nem láttunk

Novemberben 121 millió euró volt a külkereskedelmi termékforgalom hiánya, elsősorban az export hanyatlása miatt. A kivitel volumene 8,6 százalékkal lett alacsonyabb a 2024. novemberinél, központ a behozatal volumene 3,8 százalékkal nőtt, jelentette a KSH. Utoljára 2023 decemberében volt mínuszos a termék-külkereskedelem egyenlege, vagyis közel két év után jött el a negatív fordulat. Novemberben a kivitel értéke 12,4 milliárd euró (4780 milliárd forint), a behozatalé 12,6 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt.

Mindez nem volt előzmények nélküli, az export ugyanis, elsősorban az autóipar gyengélkedése miatt, már hónapok óta gyengén teljesített, bár a novemberi 8,6 százalékos visszaesés kiugróan rossz eredmény, 2022 eleje óta egyetlen hónapban volt ez az érték rosszabb (2024 márciusában –15,1 százalék). Az export gyengélkedését azonban kiegyenlítette, hogy a lagymatag gazdasági teljesítmény, elsősorban az elmaradó beruházások miatt az import is vérszegényen alakult az elmúlt bő két évben.

Mostanra viszont a behozatal olyan bővülésbe fordult, amivel az értéke már meghaladta a kivitelt. Ez lehet részben a folyamatban lévő, beindulás előtt álló nagyobb ipari beruházások (a BMW, a Catl és a BYD gyárainak építésével összefüggő behozatal) hatása. Erre utal, hogy miközben a gépek és szállítóeszközök (ide tartozik az autóipar is) exportvolumene 7,5 százalékkal csökkent, az importvolumene 7,4 százalékkal bővült. Ugyanakkor valószínűleg nagyobb részben a lakossági fogyasztás bővülése támogatta meg az import növekedését.

Orbán Viktor és Vang Csuan-fu, a világ legnagyobb elektromosautó-gyártó cége, a kínai BYD alapító-elnöke a cég sencseni gyárában 2023. október 19-én Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az év egészében még jelentős, de romló tendenciát mutat a magyar külkereskedelmi többlet. Tizenegy hónap alatt 7,755 millió euróval (3113 milliárd forinttal) magasabb volt a kivitel értéke, mint a behozatalé. A többlet azonban 568 millió euróval (166 milliárd forinttal) rosszabb elmaradt a 2024-estől.