Pár órával az amerikai támadás előtt fogadott Maduro bukására, átszámítva 130 millió forintot nyert egy rejtélyes felhasználó

Kevesebb mint öt órával azelőtt, hogy szombaton robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, Caracast, egy ismeretlen kereskedő jelentős összeggel fogadott arra, hogy Nicolás Maduro hamarosan elveszíti a hatalmat – írja a Wall Street Journal.

A Polymarket nevű, kriptóalapú fogadási platformon megtett fogadások több mint 400 ezer dollár, átszámítva 131 millió forint nyereséget hoztak a felhasználónak, ami felvetette a gyanút, hogy valaki bennfentes információkat használhatott fel gyors haszonszerzésre.

A bennfentes kereskedelem a részvénypiacon illegálisnak számít, és a szabályozó hatóságok rendszeresen figyelik a nagy horderejű vállalati bejelentéseket megelőző gyanús tranzakciókat, hogy felelősségre vonhassák azokat, akik nem nyilvános információk alapján próbálnak meggazdagodni. A Polymarketen azonban jóval kevesebb a kontroll az ilyen visszaélések megakadályozására. A platformon a felhasználók különféle jövőbeli eseményekre fogadhatnak: Donald Trump elnök politikai kinevezéseitől az idei labdarúgó-világbajnokságon át egészen addig, hogy a Stranger Things nevű sorozat utolsó évadában mely szereplők halnak meg.

A fiókot a múlt hónapban hozták létre egy alapértelmezett felhasználónévvel, az első fogadást pedig december 27-én tették meg rajta: 96 dollár értékben vásároltak olyan szelvényeket, amik akkor fizettek volna, ha az Egyesült Államok január 31-ig katonailag beavatkozik Venezuelában, és eltávolítja hatalmából Nicolás Maduro elnököt. A felhasználó a következő héten fokozatosan növelte a téteket, miközben Washington és Caracas között egyre nőtt a feszültség.

Maduro katonák és ügynökök között New Yorkban. Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Az utolsó tét pénteken este érkezett, közvetlenül azelőtt, hogy Trump elnök elrendelte volna a katonai művelet megindítását. Ezeket a szelvényeket darabonként mindössze 8 centen jegyezték, ami azt jelezte, hogy a Polymarket felhasználói csupán 8 százalékos esélyt láttak arra, hogy a venezuelai vezető még ebben a hónapban megbukik.

Néhány órával később nyilvánosságra került az amerikai akció híre, a szelvények értéke pedig hirtelen megugrott. A kereskedő közel 34 ezer dollárból összesen 410 ezer dollárt nyert, vagyis megtizenkétszerezte a pénzét.

A fogadások koncentrált jellege, az, hogy mindez egy frissen létrehozott fiókból történt, valamint az, hogy kevés nyilvános információ utalt Maduro eltávolítására, mind olyan tényezők, amik bennfentes tevékenységre utalhatnak, mondták a lapnak a Polymarketet régóta figyelő elemzők. Jogászok szerint ha a fogadást amerikai tisztviselő tette meg, az akár büntetőjogi következményekkel is járhat. Külföldi kereskedő esetében azonban az amerikai hatóságok mozgástere korlátozott.

A történtek nyomán Ritchie Torres demokrata képviselő bejelentette: törvényjavaslatot nyújt be annak érdekében, hogy megtiltsák a szövetségi tisztviselők számára a fogadást olyan piacokon, ahol a bennfentes információk szerepet játszhatnak. A Polymarket elvileg tiltja az amerikai felhasználókat, a gyakorlatban azonban sokan VPN-ekkel megkerülik a korlátozást. Az oldal az elmúlt hónapokban több alkalommal is bennfentes fogadások gyanújába keveredett.