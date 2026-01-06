Végzetes hír a pulykák és a pulykatartók számára: megint felütötte a fejét a madárinfluenza Csongrád-Csanádban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma Csongrád-Csanád vármegyében két hízópulyka-tartó gazdaságban igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét, derül ki a hivatal közleményéből.

Az érintett állományok felszámolása folyamatban van.

A Csongrád-Csanád vármegyei Szentes településen található, 4800 és 18 800 egyedet számláló hízópulyka-állományokban az állat-egészségügyi hatóság megerősítette a betegséget. A madárinfluenza gyanúja az állományokban tapasztalható megemelkedett elhullás miatt merült fel. Az érintett állományokból vett mintákból a Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki.

Az állományok felszámolása mellett a járványügyi nyomozás is folyamatban van, a gazdaságok körül a hivatal szakemberei kijelölték a 3 km sugarú védő- és a 10 km sugarú megfigyelési körzeteket.

Az országos főállatorvos már október közepén elrendelte a kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok, például háztáji állományok esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő.

A Nébih ismét felhívja az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása kulcsfontosságú a vírus bejutásának megelőzésében, mivel a kórokozó továbbra is jelen van a vadon élő madarakban. Mindent meg kell tenni, hogy a baromfik és a vadon élő madarak közvetlen és közvetett úton történő találkozási lehetőségét minimálisra csökkentsék.

A madárinfluenzával kapcsolatos fontos és aktuális információk elérhetőek a Nébih folyamatosan frissülő tematikus aloldalán.