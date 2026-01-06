Vizsláson kilyukadt a föld, a polgármester közleményben kéri, hogy senki ne közelítse meg a krátert



Fotó: Mark Garlick / Science Photo Library

Közleményben figyelmezteti a helyi lakosokat Vizslás polgármestere, hogy ne menjenek a falu határában kialakult óriási kráter közelébe, mert életveszélyes.

„A kialakult kráter becsült mélysége és átmérője egyaránt mintegy 5-8 méter, amely közvetlen élet- és balesetveszélyt jelenthet az arra közlekedők, valamint a környező terület használói számára. A beszakadás eredete feltehetően korábbi bányaműveléssel hozható összefüggésbe” – áll a polgármester Facebook-oldalára kitett tájékoztatóban.

Sándor József arról is ír, hogy az önkormányzat értesítette az illetékes hatóságokat, hogy „a szükséges szakhatósági intézkedéseket, helyszíni vizsgálatot és indokolt esetben a terület biztosítását, lezárását, valamint a további veszélyek elhárítását el tudják rendelni”.

A földben lévő igen nagy lyuk ezen a linken fotókon is megtekinthető.