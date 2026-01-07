Endgame: visszatért a QAnon Sámán, de Epstein miatt már ő is kiábrándult Trumpból

Így néz ki manapság a Sámán.

Híressé vált bölényszarvas sakálsisakja helyett teljes ünnepi indián fejdíszben nyilatkozott a CNN-nek a QAnon Sámán becenéven világhírűvé, vagyis hírhedtté vált, összeesküvéselmélet-hívő Jacob Chansley.

És ilyen volt öt évvel ezelőtt, szarvakkal. Fotó: SAUL LOEB/AFP

A férfi a Capitoliumot öt évvel ezelőtt, 2021. január 6-án megostromló csőcselék legszínesebb figurája volt a látványos sámánfelszerelése miatt. A neve egy akkoriban népszerű összeesküvés-elméletre utalt, ami szerint a mélyállam, a zsidók, a demokraták és hollywooodi színészek titkos pedofil-kannibál csoportot hoztak létre. Jacob Chansleyt a bíróság 41 hónapra ítélte, de Trump elnöki kegyelmével 27 hónap letöltése után kiszabadult. De ez sem volt elég ahhoz, hogy a támogatója maradjon. A CNN riporterének ugyanis elmondta, hogy az Epstein-akták visszatartása miatt kiábrándult az elnökből. Ez azért is jelentős fordulat, mert a QAnon-osok vallásszerű elmélete szerint a titkos pedo-kannibál társulat fő ellenfele maga Donald Trump, aki titkos háborút folytat ellenük.

Jacob Chnasley arról is beszélt, hogy a több mint két, börtönben töltött év ellenére sem bánta meg a Capitolium feldúlását. Médiaturnéja során a londoni Timesnak is nyilatkozott, az ő kérdésükre „korrupt szerencsétlenségnek" nevezte a Trump-adminisztrációt, és arról beszélt, hogy arizonai kormányzó szeretne lenni.