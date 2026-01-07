Ilyen a világon nincs: profi teniszversenyen indulhatott el egy olyan játékos, aki még a labdát sem találta el

Egyszerűen nincsenek szavak arra, ami szerda délelőtt történt a nairobi női ITF-teniszversenyen. A profi versenyzőknek meghirdetett nemzetközi tornán ugyanis meccset játszott egy olyan játékos, aki a legtöbbször még a labdát sem tudta eltalálni. Egy olyan játékos, akit még amatőrnek sem lehet nevezni. Csak abszolút kezdőnek. És ez nem vicc!

Az említett játékos a 21 éves egyiptomi Hajar Abdelkader volt, aki szabadkártyával indulhatott el a kenyai versenyen. Ez azt jelenti, hogy nem a ranglistahelyezése alapján kvalifikálta magát, hanem a szervezők adtak neki szabadkártyát. A profilja szerint első profi versenyén induló, 14 éves kora óta teniszező Abdelkadert az első fordulóban a világranglista 1026. helyén álló német Lorena Schaedellel sorsolták össze.

A meccsen már az első pontok után kiderült, hogy Abdelkader nem tud teniszezni. Úgy szervált mint aki életében először fog teniszütőt, és természetesen Schaedel szerváit sem tudta fogadni. Nem csoda, hogy 37 percnyi játék után 0-6, 0-6 arányban vesztette el a mérkőzést. Úgy, hogy az 51 pontból csak 3 pontot tudott megnyerni. Ráadásul ebből a három pontból is kettő Schadel kettőshibája volt.

Abdelkader 25 alkalommal szervált, és 20 kettőshibát ütött. Ez azt jelenti, hogy csak ötször tudott érvényesen szerválni, pedig a tenisz szabályai szerint minden alkalommal kétszer próbálkozhatott.

Érthetetlen, hogy Abdelkader hogyan kerülhetett fel a verseny főtáblájára. Szabadkártyát ugyanis olyan játékosoknak szoktak adni, akik vagy fiatal vagy idős koruk miatt nem rendelkeznek elég jó ranglista helyezéssel, de játéktudásuk alapján nem lógnak ki a mezőnyből. Egészen példátlan, hogy egy teljesen kezdő játékos kapjon szabadkártyát egy 25 ezer dollár összdíjazású profi tornán. Ráadásul a nemzetközi teniszszövetség tiltja, hogy a szabadkártyákat pénzért árulják, ezzel is akadályozva a fogadási csalásokat.

Mivel Abdelkader szereplése sporttörténeti jelentőségű, mindenkinek ajánljuk a meccs összefoglalójának megtekintését. A történteket saját szemmel kell látni, különben nem hiszi el az ember, hogy ilyen megtörténhetett.