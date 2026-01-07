Karácsony üzent Takács Péternek hóhelyzetről: A telefon kamerája helyett a hólapát alkalmasabb a hótakarításra

Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook-bejegyzésben üzent Takács Péternek, miután az egészségügyi államtitkár reggel arról posztolt, hogy szerinte a János kórház előtt nem sikerült letakarítania az utat a fővárosnak. Karácsony szerint a fideszes politikus videóján „az látszik, hogy a kórházhoz vezető főút, így a mentőbejárathoz is vezető út le van takarítva, járnak rajta az autók”, ennek igazolására pedig a hókotró GPS-adatait is csatolta a bejegyzéséhez. Posztját végül azzal zárta, hogy

„az államtitkárok is jobban tennék, ha leszállnának a hülyeségvonatról és csinálnának valami hasznosat az ostoba hazudozás mellett. Vagy inkább: helyett.”

Majdnem másfél évtizede nem esett annyi hó egyszerre Magyarországon, mint az elmúlt egy hétben. Budapesten pedig ha pár évente esik is hó, az nem marad meg fél napnál tovább, így a mostani havazás különösen egzotikus látvány. A rég nem látott mennyiségű hó azonban nagy kihívás elé állította a közlekedést az egész országban, a Bakonyban és a szlovén-magyar határon például nem is közlekedhettek tegnap a kamionok.

A helyzet rendkívüliségét pedig a politikusok is egyből megérezték, Hankó Balázs például riasztotta a szakképzésben résztvevő diákokat közmunkában havat lapátolni, míg Magyar Péter bejelentette, hogy a pártja péntekig nem kampányol a kialakult helyzet miatt, hanem önkénteskedni fognak. Takács Péter államtitkár pedig szerda reggel a Szent János kórház főbejárata elől jelentkezett be egy videóban, amiben arról panaszkodott, hogy nincs letakarítva a hó az útról az épület előtt. Szerinte a főváros későn kezdett felkészülni a havazásra, és „nem sikerült letakarítani az utakat”.

Karácsony Gergely erre a videóra reagált nem sokkal később egy Facebook-bejegyzésben, amiben többek között azt írta, hogy szerinte az államtitkár videójában is látszik, amikor elfordította a kamerát, hogy „a kórházhoz vezető főút, így a mentőbejárathoz is vezető út le van takarítva, járnak rajta az autók. A csatolt képen a hókotró GPS-adatai mutatják, hogy a kora reggeli órákban körbetakarította a kórház körüli utakat a Budapesti Közművek hókotrója. Merthogy ez a Főváros dolga.”

„A kórház gyalogos bejáratát, ahol az influenszer államtitkár hangulatot volt kedves kelteni, speciel az állami kórháznak, végső soron neki lenne a dolga takarítani. Erre a mobiltelefon kamerája helyett egy hólapát kétségkívül alkalmasabb eszköz lehetne” – tette hozzá.

Karácsony végül azzal zárta posztját, hogy szerinte az a lényeg, hogy ahogy országszerte, úgy a fővárosban is megfeszített munkát igényel a 15 éve nem látott helyzet kezelése. „Mi tesszük a dolgunkat, szerintem az államtitkárok is jobban tennék, ha leszállnának a hülyeségvonatról és csinálnának valami hasznosat az ostoba hazudozás mellett. Vagy inkább: helyett” – írta.

Frissítés: Közben Szentkirályi Alexandra is beszállt a hó-tartalomgyártásba, és egy spontán hólapátolás közben üzent Karácsonynak. A fideszes politikus egy villamosmegálló letakarítása közben arról beszélt, hogy szerinte Karácsony az, aki nem teszi a dolgát. Bejegyzésében pedig azt írta, hogy szerinte

„a főpolgármester hólapát helyett mára is a billentyűzetet választotta. Miközben mások fáradhatatlanul segítenek, ő a kényelmes irodából szövegel, pedig lenne mit tenni”.

Címlakép: Karácsony Gergely Facebook-oldala