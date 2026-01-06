Hankó Balázs riasztotta a szakképzésben résztvevő diákokat közmunkában havat lapátolni

„Kaptak egy levelet tőlem, amiben arra kérem, hogy a stramm diákok – akik itt is vannak – segítsenek a hó eltakarításban, járdák, utak, közterek” – magyarázza hólapáttal a kezében a kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs egy, a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Miközben ezeket mondja, a gödöllői Madách szakképző iskolába járó diákok szorgosan lapátolnak körülötte.

Fotó: Facebook

A miniszter kedden reggel minden szakképzési iskola igazgatóját, kancellárját levélben kérte, hogy a diákok bevonásával segítsenek a hó eltakarításában.

„Szóval lapátra fel, és a fiataloknak ez az 50 órába még bele is számít. Hajrá!” – kiabálja a videóban Hankó Balázs, a kötelező közösségi szolgálatra utalva.

