Micsoda, hogy közpénzből kampányolnak fideszes jelöltnek?

Választásról választásra cserélődnek a Fidesz jelöltjei a parlamenti választáson a Belvárosban (Rogán Antal, Hollik István, Böröcz László és most - Hollik és Böröcz veresége után - Fazekas Csilla), de egy dolog állandó: az Élő Belváros Polgári Egyesület ingyenes reklámjára számíthatnak. Mármint úgy ingyenes, hogy a postaládába dobott kéretlen újságban népszerűsítik a kormánypárt politikusát. Úgy nem, hogy ezt ingyen tennék. Az Élő Belváros Polgári Egyesület ugyanis rengeteg pénzt kap a kormányzattól és az államtól is „civil” szervezetként.

A kormányzati pénzosztáson, vagyis a botrányosan Fidesz-közeliekhez húzó Városi Civil Alap pályázatokon ez a szervezet eddig öt kiírásból ötször nyert, összesen már 51,2 millió forintot. Emellett kaptak már több mint 20 millió forintot a Nemzeti Együttműködési Alapból is. De van még: a fideszes vezetésű önkormányzattól 2008 óta már 100 millió forintot meghaladó támogatást kaptak. És a Szerencsejáték Zrt.-től is csurrant már ötmilliós adomány.

Az Élő Belváros Polgári Egyesület most igencsak képben volt. Az általuk kiadott City magazin jóval megelőzve a budapesti Fidesz - Orbán Viktor részvételével - meghozott keddi döntését a fővárosi jelöltektől, és már a Belváros fideszes jelöltjeként népszerűsítette az I. kerület alpolgármesterét, Fazekas Csillát. Erre Herfort Marietta, a DK jelöljte hívta fel a figyelmet.

Az még az ebben a ligában játszó fideszes kerületi lapoknál is erős dobás, hogy a jelöltet elkísérték Szigetközbe, hogy az édesanyja meséljen CSILLA gyerekkoráról.

Az előző parlamenti választáson Csárdi Antallal szemben alulmaradó (azóta az I. kerület polgármesterévé választott) Böröcz László szerint Fazekas kiváló jelölt.

De Csilla ott van mindenhol, legalábbis a City magazinban. Itt tudni érdemes, hogy ez egy átrajzolt körzet, a Budapest 1-esbe tartozik az I. és az V. kerület mellett egy kicsi a VI., a VII., a XI. és XII. kerületből is.

Arról nem esett szó a lapban, hogy Fazekas Csilla korábban azzal került be az országos hírekbe, hogy úgy nyert meg 60 szavazattal egy 2023-as időközi választást, hogy nem sokkal a választás előtt fidelitasosok és rokonaik jelentkeztek be egy I. kerületi magánklinika címére, ahonnan a választás után ki is jelentkeztek.

A Tisza a választókerületben Tanács Zoltánt indítja, aki a párt szakpolitikai programjának kidolgozását és a kormányzásra való felkészülést vezeti. A DK jelöltje Herfort Marietta.

A Fidesz több választási ciklus óta használja ezt a módszert, amiben „civileknek” adott közpénzekből fideszes politikus kampánytermékét állítják elő. Már a mostani kampányban is volt olyan újság, a Jövőkép, amelyik szemérmetlenül promotált két fideszes jelöltet, Németh Balázst és Zsigmond Barna Pált. A kiadó a Városi Civil Alapból sokszorosan támogatott civil szervezet volt.