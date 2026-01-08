A fagy és az ónos eső miatt Zalában korlátozottan működnek a bíróságok, egyes iskolák online oktatásra állnak át

Fotó: Kristóf Balázs/444

A péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át – közölte a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arra figyelmeztetett, hogy péntekre az akár többórás ónos eső miatt a HungaroMet másodfokú riasztást adott ki, ezért aki teheti, autóval ne induljon útnak a csapadékos területeken.

A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság azt írta: „a hóeltakarításban, baleset-megelőzésben érintett szervezetek felkészültek a veszélyek elhárítására, folyamatosan együttműködnek azok csökkentése érdekében”.

A lakosság számára óvintézkedéseket javasolnak, és arra kérnek mindenkit, figyeljenek oda az idősekre, egyedül élőkre.

A Zalaegerszegi Törvényszék a honlapján azt közölte, hogy pénteken és a szombati munkanapon a zalai bíróságok csak általános ügyeletet tartanak, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat más időpontra helyezik át.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum pedig jelezte: intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, a diákok ne induljanak el az iskolába.

Ahogy korábban írtuk, minden adott ahhoz, hogy a mostani legyen az elmúlt évek leghidegebb éjszakája. (MTI)