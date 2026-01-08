Kórházból hurcolták el a sebesült tüntetőket az iráni biztonsági erők

Az iráni biztonsági erők január 3-ról 4-re virradó éjszaka megtámadtak egy kórházat a nyugat-iráni Ilam városában, hogy letartóztassák a megsebesült tüntetőket, írja a France24 egy hitelesített felvétel alapján.

A felvételen látható, hogy a biztonsági erők sörétes fegyverekkel lövöldöznek, könnygázt vetnek be a kórházon belül és annak környékén, miközben megpróbálják őrizetbe venni azokat a tüntetőket, akik aznap sérültek meg, amikor a biztonsági erők tüzet nyitottak egy békés tüntetésre a közeli Arkavaz városában. Helyi jelentések szerint legalább három ember meghalt. Szemtanúk szerint a sebesülteket az ilami Khomeini Kórházba szállították, ahol ezután összecsapások törtek ki a sérült tüntetőket védelmező helyi lakosok és a felfegyverzett biztonsági egységek között.

A tiltakozások legutóbbi hulláma 2025 decemberében kezdődött Irán súlyosbodó gazdasági válsága miatt, és azóta az ország több tucat városára terjedt ki. A tüntetések december 28-án kezdődtek, amikor teheráni bolttulajdonosok vonultak utcára, hogy tiltakozzanak az iráni fizetőeszköz, a rial újabb jelentős leértékelődése ellen az amerikai dollárral szemben a szabadpiacon.

A tüntetések eddig Irán mind a 31 tartományában összesen 111 városra és településre terjedtek ki. A HRANA nevű iráni emberi jogi szervezet szerint eddig legalább 36 tüntető halt meg, köztük gyerekek is.

A londoni székhelyű NetBlocks szerint csütörtökön Iránban országosan leállt a vezetékes internetszolgáltatás. A szervezet nem sokkal korábban még csak arról számolt be, hogy leállt az iráni TCI cég internetszolgáltatása a nyugati Kermánsáh tartományban, de lakosok az ország más pontjairól is azt jelentették, hogy akadozik a vétel. Teheránban és más nagyvárosokban a mobilinternet-szolgáltatással is voltak gondok, miután Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sahnak az Egyesült Államokban élő fia csütörtökre és péntekre tömegtüntetésre szólította fel az irániakat. (France24/BBC/MTI)