Meghalt Kemény Ferenc vízilabdaedző

Január 8-án lett volna 94 éves Kemény Ferenc, halálhírét csütörtökön a fia, Kemény Dénes közölte Facebookon.

„...bő egy hónapja elköszönt tőlünk. Kérte, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz”

– írta Kemény Dénes.

Fotó: Földi Imre/MTI Zrt. Fotószerkesztõség

Ahogy a Telex is írja, Kemény Ferenc annak a junior vízilabda-válogatottnak volt a kapitánya, ami három éven át veretlen volt, és amire a fia felépítette a 2000-ben, 2004-ben, és 2008-ban olimpiai aranyérmes csapatot. Kásás Tamás teniszezni akart, az apjára való tekintettel járogatott pólózni, Kemény beszélte rá, hogy a vízilabdában a helye. Biros Péterre egy egri edző hívta fel a figyelmét, őt is beépítette a csapatába, később mindketten háromszor álltak az olimpiai dobogó tetején.