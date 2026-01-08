Orbán Viktor arcképével ellátott kampánylappal küldik ki a gondosórákat

A gondosórákat a kormány ingyenesen osztogatja a 65 év felettieknek, mellé pedig kiküld nekik egy kampánylapot is Hadházy Ákos független képviselő Facebook-posztja szerint.

Hadházy úgy fogalmaz, hogy „pont olyan piszkos fideszes pártpropaganda van benne, mint az sejthető volt. Az adófizetők pénzéből finanszírozva”.

Szerinte „ha az állam – adófizetői pénzekből – beavatkozik a választás kimenetelébe az egyik párt mellett kampányolva, az választási csalás”. Sőt, úgy látja, hogy „ez a konkrét eset azonban költségvetési csalás is, hiszen a gondosóra fenntartásához egyáltalán nem lenne szükség ilyen lap terjesztésére, az erre költött pénz törvénytelen”.

A fotók szerint Orbán Viktor arcképével két helyen is találkozhatnak a 65 év felettiek, olvashatják Orbán köszöntőjét is, de Nyitrai Zsolttal és Koncz Zsófiával is találkozhatnak a pár oldalas kampánylapban.

Ezért elküldte az újság fotóit az Integritás Hatóságnak és az OLAF-nak is, utóbbinak azért, mert a gondosóra részben EU-s pénzből finanszírozott.

2025 novemberében a gondosóra tulajdonosai és a kontaktszemélyek is találkoztak már kormánypropagandával, amikor szívhez szóló üzenetet kaptak Fónagy államtitkártól, aki biztosította őket, hogy „Magyarország Kormánya határozottan ellenzi, hogy a magyar nyugdíjasokat megadóztassák”. Merthogy a kormány szerint Brüsszel és a magyar ellenzék bele akarják kényszeríteni az országot a háborúba, és meg akarják adóztatni a nyugdíjakat, hogy a befolyt pénzt Ukrajnába küldjék.

„Brüsszel és támogatói be akarnak szállni a háborúba. Mindezt a magyarok és az európai emberek pénzéből kívánják finanszírozni” – értesítette akkor Fónagy János Államtitkár Úr a gondosóra tulajdonosait és a tulajdonosok hozzátartozóit.