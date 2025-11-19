Csak a fideszes propagandától nem véd meg a 65 év felettieknek osztogatott gondosóra

„Brüsszel és támogatói be akarnak szállni a háborúba. Mindezt a magyarok és az európai emberek pénzéből kívánják finanszírozni” – értesítette Fónagy János Államtitkár Úr a gondosóra tulajdonosait és a tulajdonosok hozzátartozóit szerdán. Ezeket az órákat a kormány ingyenesen osztogatja a 65 év felettieknek.

Az órához egy 0-24 órás diszpécserszolgálat tartozik, a lényeg pedig az, hogy baj esetén az idősebbek az eszköz segítségével gombnyomásra tudjanak segítséget kérni. A diszpécserek megadott kontaktszemélyeket is bevonhatnak, ha segítségre van szükség.

A gondosóra tulajdonosai és a kontaktszemélyek is szívhez szóló üzenetet kaptak Fónagy államtitkártól, aki biztosította őket, hogy „Magyarország Kormánya határozottan ellenzi, hogy a magyar nyugdíjasokat megadóztassák”. Merthogy a kormány szerint Brüsszel és a magyar ellenzék bele akarják kényszeríteni az országot a háborúba, és meg akarják adóztatni a nyugdíjakat, hogy a befolyt pénzt Ukrajnába küldjék.

Mindez persze a legújabb Nemzeti Konzultáció kampányának része. A kormánytól nem idegen, hogy az állammal teljesen más okból érintkező állampolgárok elérhetőségeit arra használja, hogy a Nemzeti Konzultáción keresztül fideszes propagandával bombázza őket.