Az oltásregisztrációs email-címekre most ukránozós leveleket küldött a kormány, lejáratókampányról és eltűnt szavazólapokról írnak benne

Újabb levelet küldött a kormány azokra az email-címekre, amit az állampolgárok még a koronavírus elleni oltásokra regisztrálva adtak meg. Az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló, véleménynyilvánítónak nevezett bizonytalan jogállású szavazás logójával ellátott levélben arról tájékoztatnak, hogy

„az elmúlt napokban egyre több panasz érkezik arról, hogy több helyen nem jutnak el a VOKS2025 szavazólapok a lakossághoz. Bár a kézbesítés ezekben a napokban fejeződik be az egész ország területén, sokan mégis hiába keresik a szavazólapokat a postaládájukban.”

Ez annak a narratívának a kormányzati szinten való terjesztése, amelyet már a múlt héten is elindítottak a kormánypárti sajtóban. Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke múlt hét pénteken beszélt arról, hogy az ellenzéki aktivisták parancsba kapták, hogy ki kell szedniük a postaládákból a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás szavazólapjait, hogy aztán megsemmisítsék azokat.

Vélhetően az áll az eltűnt/ellopott szavazólapos magyarázkodás hátterében, hogy a nagyszabásúnak szánt politikai akció egyelőre gyászos érdektelenségbe fulladt. Noha már április közepe óta kézbesíti a Magyar Posta a szavazólapokat, Orbán Viktor még csak ma, majdnem hat hét elteltével tudta bejelenteni, hogy megérkezett az egymillió szavazat (az eddig utolsó, idén januárjában zárult nemzeti konzultáció hét hete alatt nagyjából 1,35 millióan nyilvánítottak véleményt, és már az is a leginkább érdektelenségbe fulladt ilyen akciók egyike volt). A közöny, bocsánat, lopások miatt a kormány így mostanra már a közmédiában is kampányol, emellett az általános kormányzati ügyfélvonalat is hívhatóvá tette a szavazólapok ügyében.

A mostani levélben, miután emlékeztetik az olvasót, hogy az EU-csatlakozás veszélyes az országra nézve, arról írnak, hogy „belföldön és külföldön is komoly politikai erők akarják megakadályozni, hogy a magyarok emberek szabadon mondhassanak véleményt erről a kérdésről”. Azt is hozzáteszik, hogy Ukrajna lejárató kampányt indított Magyarország ellen. Bár konkrétan nem kötik össze az ukránokkal, azt sejtetik, hogy a postaládából eltűnt szavazólapokhoz köze lehet hozzájuk. Az ukrán beavatkozásról szóló narratíva az ukrán-magyar kémbotrány körüli ügy kapcsán erősödött meg a médiában.