Váratlan tisztelgés: Magyarország ügyészsége méregerős, nehezen felejthető filmmel búcsúzik Tarr Bélától

„Amikor a művészet elveszít egy ilyen radikális alkotót, egy ideig úgy tűnik, minden rettenetesen unalmas lesz ezután. Ki lesz itt a következő lázadó? Ki lép ki a fényre? Ki forgat fel mindent?”

Ezt a szónoki kérdést a Tarr Béla filmrendezőt gyászoló Krasznahorkai László Nobel-díjas író tette fel kedden a New York Timesban. Csütörtök reggelre megszületett rá az egyeseket talán meglepő válasz:

Magyarország ügyészsége

Van-e punkabb annál, hogy nem valami borostás alkesz, hanem egy hangsúlyozottan öltönyös-kosztümös hivatal lett az Új Tarr Béla?

A Lázadó Ügyészek tiszteletadásból elkészített, az eredeti Tarr Bélára a Mester színvonalán emlékező filmjének címe „Templomos rézcsatorna tolvaj”. Mindössze 22 másodperc, és mégis MINDEN benne van, ami miatt annyian annyira szerették Tarrt.

A főszereplő küzdelme a megváltásért és a hulladékáron értékesíthető rézért a cseppnyi filmben is univerzális képpé tágul. Ami szép, az szép, levetett kalappal állunk az összes Tarr előtt.

(Köszönöm Markó Ferenc Dávidnak, hogy felhívta a figyelmemet erre a főhajtásra!)